Handball | Jeux Olympiques : Karabatic ajoute sa troisième médaille d’or avec la France

Dans son quatrième finale olympique consécutive la France a remporté son troisième titre en battant le Danemark (25-23), l’équipe qui a brisé une séquence extraordinaire il y a quatre ans. Dans toutes ces batailles, ils ont été un trois, Nikola Karabatic, Luc Abalo et Michael Guigou, qui portent désormais ces trois médailles d’or, quelque chose que seul le Le gardien russe Andrei Lavrov.

Ce sont les survivants de l’équipe la plus titrée du handball moderne. Dans son ascendance il s’est réfugié son entraîneur, Guillaume Guille, un technicien sans bagage sur le banc, qui s’est entouré de la garde prétorienne de ses vétérans pour tenter de survivre. S’ils n’avaient pas réussi à Ro, ils l’auraient dépêché, comme ce fut le cas avec son prédécesseur, Didier Dinart.

Mais la France a traversé les Jeux d’un pas ferme. Elle est la seule à avoir remporté tous les matchs. Il a des joueurs pour ça, et aussi ouious avons revalorisé son gardien, le point faible des derniers championnats, avec un tournoi Vincent Gérard phénoménal.

Au final, ils ont appliqué la logique. Il fallait le gagner en défense, réduire la production offensive des Danois. Ils ont contribué leur pire match en toute sécurité. Ils ont donné des erreurs directes qui l’ont mise en remorque et ont envoyé leur défenseur central Holm sur le banc. L’équipe était réduite à Mikkel Hansen et l’électrisante Gidsel au sommet.

La France, murée et profitant des erreurs de la rivale, a marqué six buts à la 35e minute (18-12), mais la finale avait toujours son script vivant. Hansen a jeté l’équipe derrière lui et a commencé le retour. Gidsel, intarissable, a placé le Danemark quelque peu en supériorité numérique (22-21 et 23-22), mais les trois dernières actions offensives de Hansen, dont un penalty, lorsque son équipe a attaqué à sept n’ont pas trouvé de porte.

Le Danemark avait encore la possibilité de forcer la prolongation, après Karabatic a perdu la dernière possession de France. Mais ils se jetèrent tous sur Gidsel, Fabregas a récupéré le ballon et a marqué le but qui leur a donné l’or au but vide.

Karabatic, grièvement blessé en octobre dernier, s’est rétabli à temps pour être présent à ce nouveau succès français. Il n’est pas revenu au niveau auquel il était auparavant, mais il a de nouveau agi comme l’icône d’un groupe habitué à gagner et qui a déjà raté cette sensation enivrante.

FICHE TECHNIQUE

25- France : Gérard (Genty) ; Mem (3), L. Karabatic (2), Abalo (2), Guigou (1), N. Karabatic (2), Fabregas (2) ; Remily) 5), Lagarde (1), TRournat, Mahé (2), Descat (3, 1p.), Porte (2).

23 – Danemark : N. Landin ; M. Landin (2), Saugstrup (2), Svan, M. Hansen (9, 5p), Holm, Gidsel (6) ; Mollgaard, H. Tpoft (2), Olsen (1), J. Hansen, Andersson.

Tableau de bord toutes les cinq minutes: 3-3, 4-4, 6,5, 9-7, 1410; 18-12, 20-16, 21-17, 22-21, 23-21, 25-23.

arbitres : Nikolov et Nachevski (Macédoine) : Ils excluent Mem, Tournat, Abalo et N. Karabatic pour la France et Mollgaard pour le Danemark.

Incidents : Finale du tournoi de handball masculin. Stade national de Yoyogi à Tokyo.