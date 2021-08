Handball | Jeux Olympiques : Karabatic continue d’entrer dans l’histoire : record et lutte pour les médailles

Les grandes références de Jeux Olympiques de Tokyo 2020 Ils le sont pour différentes raisons : palmarès, forme, talent… Dans le tournoi olympique de handball il y a un exemple qui répond à tous les paramètres. Nikola Karabatic, qu’avec la victoire du Equipe de France contre Bahreïn devient encore plus légendaire. Marquez un record et battez-vous pour les métaux.

En quart de finale contre la surprenante sélection des Golfe Persique est devenu le joueur avec le plus de matchs joués dans l’histoire du tournoi olympique. Il ajoute 36 fois vêtu du bleu de France aux nominations universelles, et a obtenu trois médailles consécutives : l’or à Pékin, l’or à Londres et l’argent à Ro.

As, super légende Lavrov (trois médailles d’or olympiques) en nombre de matches, et il veut égaler son record de premières positions olympiques. j’en aurai l’occasion, car La France écrasé Bahreïn par 42-28. Un record également historique, car aucune équipe n’avait inscrit autant de buts lors d’une rencontre olympique.

Karabatic en actionAP Photo

La France jouer en demi-finale avec le vainqueur du Allemagne – Egypte. Soyez une nouvelle opportunité pour les « experts » de conquérir le monde du handball. Non seulement de karabatique ils vivent bien Mem Il est à un niveau de jeu élevé et, par exemple, en quart de finale, il a été le meilleur joueur du match. Ainsi, arrivent quelques Gaulois qui s’épuisent à peine et continuent à un niveau élevé.

Avec qui, une autre des légendes du sport pose une autre pierre dans son immense carrière sportive. Les Les Jeux Olympiques sont l’héritage de Karabatic, et regarde dans Tokyo le troisième métal doré de sa carrière. Un record incroyable et qui peut être un pas de plus pour le considérer comme le plus grand de tous.