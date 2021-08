Handball | Jeux Olympiques : la France achève un chef-d’œuvre en remportant également l’or féminin

Mis à jour 08/08/2021 – 10:03

Le Le handball français a culminé son chef-d’œuvre en ajoutant les deux médailles d’or dans les tournois masculin et féminin. Taprès la victoire masculine sur le Danemark samedi La France a décroché son premier titre olympique féminin en s’imposant en finale 30-25 contre la Russie, championne à Rio 2016, qui l’a vaincue à cette occasion

Sauf dans un premier trimestre équilibré, La France a toujours dominé le match en finale, avec plus de fraîcheur physique que les Russes, qui s’était vidé pour battre la Norvège en demi-finale. La défense française, très active et intense, neutralisé des joueurs comme le pivot Makeeva, réduisant les armes offensives russes. Au lieu de cela, dans l’autre domaine, le jeune Foppa était imparable dans les six mètres.

L’entrée de le gardien Darleux en seconde période a considérablement augmenté les performances du gardien français devant les lanceurs russes avec de moins en moins de confiance et de dynamite. La France, au contraire, appuya sur l’accélérateur et joua parfaitement ses tours, évitant le choc direct et variant ses attaques. Seulement Vyakhireva a gardé confiance en l’équipe russe, mais elle aussi a atteint la finale très fatiguée.

Avec l’équipe masculine dans les tribunes encourageant ses coéquipiers, la France marque un succès sans précédent depuis que l’ex-Yougoslavie a remporté les deux titres aux Jeux de 1984 à Los Angeles. Votre équipe féminine, qui a subi deux défaites dans la première phase contre l’Espagne et la Russie, et a fait match nul avec la Suède, est allé à plus dans la compétition et ajoute l’or olympique aux titres de championne du monde et d’Europe qu’elle avait déjà dans la paume.

Le le bronze était, comme en Ro 2016, pour la Norvège, qui a facilement battu la Suède (36-19).

DONNÉES TECHNIQUES

25 – Russie: Sedoykina (Kalinina) ; Kuznetsova, Gorshlova (3), Dmitieva (6), Sen, Vyakhireva (4), Vedekhina (7), Bobrovnikova (1), Makeeva, Fomina, Ilina (2), Managarova (1), Skorobogatchenko (1).

30 – France : Leynaud (Darleux) ; Nocandy (2), Coatanea (3), Valentini (4), Pineau (7 p), Lassource, Zaadi (2), Sercien Ugolin (2), Flippes (2), Foppa (7), Nze Mnko (1).

Tableau de bord toutes les cinq minutes: 3-1, 3-3, 6-6, 8-9, 9-12, 13-15; 14-16, 16-17, 16-20, 19-24, 21-27, 25-30.

arbitres : Lah et Sok (Slovénie). Ils excluent Kuznetsova (deux fois), Vedekhina et Makeeva (2) pour la Russie et Pineau, Lassource, Zaadi et Sercien (2) pour la France.

Incidents : Finale du tournoi de handball féminin. Stade national de Yoyogi à Tokyo.