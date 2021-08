Handball | Jeux Olympiques : la France stoppe l’Egypte et dispute sa quatrième finale consécutive

La L’équipe de France masculine de handball disputera sa quatrième finale olympique consécutive après avoir battu l’Egypte 27-23 en demi-finale.

La performance exceptionnelle de son gardien Vicente Gérard (17 arrêts, 44% et solidité défensive en seconde période ils ont choisi un jeu qui a commencé à dominer l’Egypte (4-1), mais cela s’est stabilisé dès que Gérard a commencé à accumuler les interventions.

L’équipe de Roberto Garca Parrondo Il a suivi sa ligne de front, mais au fur et à mesure que le match avançait et qu’ils perdaient leur sang-froid, ils avaient plus de mal à surmonter un mur français de plus en plus actif.

À partir du minute 43 La France a commencé à gérer des écarts entre deux et trois buts et son expérience lui a permis d’affronter les dernières minutes avec un net avantage. Gérard n’a perdu sa performance à aucun moment et a frustré les chances évidentes de marquer pour les Égyptiens.

La France, en quête de son troisième titre olympique (a gagné en 2008 et 2012 et est devenu argent en 2016) lui faire face vainqueur de la deuxième demi-finale entre le Danemark et l’Espagne.

Les Les arbitres espagnols Oscar Raluy et Angel Sabroso ont mené leur dernière rencontre en tant que couple international.

DONNÉES TECHNIQUES

27 – France : Gérard; Lagarde, Mem (5), Tournat (2), N. Karabatic (4), Abalo (2), Guigou (1), L. Karabatic (1), Fbregas (2), Descat (5, 4 p), Porte (1).

23 – Egypte : Hendaye (Eltayar); Yahia (5, 3p), Hesham (2), Elmasry, Elderaa (2), Elahmar (5, 1p), Mamdou, Shebib (2), Sanad (1), Zein (4).

Tableau de bord toutes les cinq minutes : 1-3, 4-5, 7-7, 9-9, 11-12, 13-13; 15-14, 17-16, 20-18, 21-19, 24-21, 27-23.

arbitres: Raluy et Sabroso (ESP). Ils excluent Fabregas, Tournat et L. Karabatic pour la France et Hesham pour l’Egypte.

Incidents : Première demi-finale du tournoi de handball masculin. Stade national de Yoyogi à Tokyo.