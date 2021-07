Handball | Jeux Olympiques : la ‘guerrière’ Silvia Navarro fête ses années

« Silvia, ils ne vont pas faire la fête. était quoi La joueuse japonaise Mizuki Hosoe de Rocasa Gran Canaria répète à son partenaire, la gardienne Silvia Navarro. Hosoe était conscient des difficultés que rencontraient le comité d’organisation et le gouvernement japonais pour réaliser les Jeux devant l’opinion publique locale, craignant que leur différend n’augmente le nombre d’infections dues au covid.

“Ne me dites pas ça, s’il vous plaît”, a imploré l’international espagnol, qui avoue avoir ressenti “le désespoir, pour être honnête” quand, une semaine avant de jouer les pré-olympiques en mars 2020, les Jeux ont été reportés. “Nous ne savions pas s’ils allaient avoir lieu, je pensais que je ne pourrais peut-être pas être dans d’autres Jeux. Ce sont des questions qui m’ont traversé l’esprit d’innombrables fois, mais Dieu merci, elles avancent”, se réjouit le gardien titulaire sélection qui est le plus vieux handballeur de Tokyo.

“Je vais avoir 43 ans l’année prochaine”, dit tout naturellement Navarro, quand ne les rencontre que le 20 mars 2022. Une seule autre gardienne, la Norvégienne Katrin Lunde (41 ans), approche de cet âge. En les regardant jouer, personne ne le dira.

Je me sens bien dans la compétition, à la fois physiquement et mentalement. J’ai toujours été très « geek » en matière de sport, depuis que je suis petit. J’ai les mêmes nerfs, envie et envie de m’entraîner et de concourir qu’à mes débuts

Lors du premier confinement dû à la pandémie, Navarro a montré des images sortant pour une course à vélo pour rester actif. “Je me sens bien de concourir, à la fois physiquement et mentalement. J’ai toujours été très ‘geek’ à propos du sport, depuis que je suis petit. J’ai les mêmes nerfs, envie et envie de m’entraîner et de concourir que lorsque j’ai commencé dans le handball”, a-t-il déclaré. dit.

A quelques qualités physiques bien travaillées, jambes puissantes dans un corps nu (à peine 1,65 mètre)Au fil du temps, il a ajouté des qualités intrinsèques à sa position spécifique, qu’il complète par le « dépistage » que toutes les équipes d’élite effectuent auprès de leurs rivaux. Mais Silvia souligne “la patience, ça se développe beaucoup, aussi bien dans les réussites que dans les épreuves. Tout obtenir est le principal”, dit-elle.

Le joueur espagnol, lors de la cérémonie d’ouverture à Tokyo.

Quoi mère d’un garçon de neuf ans, Unai, La préparation pré-olympique et la participation aux Jeux est un sacrifice pour elle. “C’est compliqué”, reconnaît-elle, “je ne suis pas la seule mère de l’équipe, il y a deux autres coéquipières [la jugadora Shandy Barbosa y la delegada y exolmpica Jessica Alonso], et ce sont des sacrifices que le sport vous impose mais que vous devez faire pour participer à des Jeux Olympiques. Nous essayons de le gérer de la meilleure façon, de nous soutenir mutuellement, de faire de la psychologie maternelle, mais c’est quelque chose de temporaire et nous reviendrons avec eux sous peu.”

Je ne suis pas la seule mère de l’équipe, il y a deux autres coéquipières et ce sont des sacrifices que le sport t’impose mais il faut le faire pour participer à des Jeux Olympiques.

Tokyo est la troisième participation olympique de ce ‘Warrior’. Le premier était avec une médaille de bronze, et la seconde, il y a cinq ans, avec une élimination dramatique en quarts de finale, au terme d’une prolongation contre la France. “De Londres, je me souviens de ce match angoissant, pour l’appeler en quelque sorte, où je vois mes coéquipiers épuisés dans ces interminables prolongations qui nous ont donné la récompense de bronze. De Ro, un goût aigre-doux. Nous rivalisons parfaitement contre la France et à la fin ce but qui vous retire d’une demi-finale, mais l’équipe nationale a fait du bon travail et c’était le plus important », récapitule-t-il.

Dans ces Jeux partage le gardien avec Mercedes Castellanos et la jeune Nicole Wiggins, qui est resté comme joueur de réserve. Manque l’espagnol-brésilien Darly Zoqbi, qui a subi une grave blessure au genou moins d’un mois avant de commencer la préparation jouer avec son club la Ligue roumaine. “J’ai eu du mal à le digérer”, se souvient Silvia “Je lui parlais presque tous les jours et je ne voulais pas y croire. C’est comme si je le subissais. Outre un grand joueur, Darly est une personne formidable et un grand partenaire. Il aurait été dans ces Jeux olympiques. parce qu’il a une qualité brutale. Je continue à me souvenir d’elle tous les jours et même si elle n’est pas à Tokyo, elle fait partie de l’équipe et est en esprit avec nous. ”

Et avant lui débuts ce dimanche contre l’équipe nationale suédoise, le gardien des ‘Warriors’ éprouve un soulagement. “Je me sens très chanceux de pouvoir être à nouveau aux Jeux”, déclare le joueur le plus éteint.

Un groupe plein de bêtes

L’équipe féminine ouvre son tournoi ce dimanche (12h30) face à la Suède, rivale avec laquelle elle a égalé ses trois derniers matches officiels, le plus récent, lors des pré-olympiques où les deux équipes se sont qualifiées pour Tokyo.

Le groupe d’Espagne est tout sauf abordable. Outre la Suède, ils affronteront successivement, la France, le Brésil, la Hongrie et, pour clôturer la première phase, l’équipe russe, tous rivaux de haut niveau.