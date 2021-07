Handball | Jeux Olympiques : la longue attente des ‘Hispaniques’ touche à sa fin

Lorsque ce samedi, les « Hispaniques » ont pris la piste à 09h30, heure de la péninsule faire ses débuts à Tokyo contre l’équipe d’Allemagne Cela fera neuf ans depuis leur dernier match olympique à Londres 2012. Depuis, ils ont remporté une Coupe du monde (2013), une médaille de bronze (cette année), deux titres européens (2018 et 2020) et un d’argent (2016). Ils arrivent donc avec des références et de l’ambition.

Un nombre important de ses membres ont prolongé leur carrière internationale pour la clôturer à ces Jeux, réalisant une symbiose réussie avec les jeunes joueurs qui les ont rejoints au fil des ans. Aux European 2020, ils ont peut-être atteint leur plus haut niveau de performance dans un championnat parfait qui a suscité les meilleures attentes pour Tokyo. Bien que la pandémie ait reporté ce rendez-vous tant attendu, la Coupe du monde disputée il y a six mois a clairement montré la validité des Hispaniques, Bien que le accumulation de blessures ultérieures – celles de Daniel Dujshebaev, Aitor Ario et, à la dernière minute, Joan Caellas, tous indiscutables dans la sélection- a introduit une autre question qui commencera à s’éclaircir aujourd’hui.

L’Espagne n’a pas eu de chance dans le tirage au sort des groupes, bien qu’analysant l’histoire récente avec ses rivaux, ce sont eux qui devraient avoir les plus grandes précautions :Allemagne, auquel il s’est soumis lors des deux derniers championnats d’Europe et en Coupe du monde ; Norvège, avec laquelle il n’a pas été perdu depuis deux décennies; Brésil, peut-être l’équipe qui a été la pire lors des dernières Coupes du monde ; France, devant qui une histoire de défaites s’est inversée, et enfin le Argentine marqué par Manolo Cadenas.

L’autre groupe – Danemark, Suède, Portugal, Egypte, Barin et Japon – semble plus déséquilibré avec deux favoris, les équipes nordiques qui ont disputé la finale de la dernière Coupe du monde. Les quatre premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale, faisant équipe entre les premiers et les quatrièmes et les deuxièmes avec les troisièmes. Ce sera le moment clé. Le Danemark est passé troisième il y a quatre ans et a terminé champion. La Croatie, première du même groupe, s’incline face à la Pologne.

L’entraîneur espagnol, Jordi Ribera

« Aux Jeux, la tenue est très importante, et ce n’est pas la même chose de concourir à 16 qu’à 14 dans un groupe aussi exigeant », prévient le l’entraîneur Jordi Ribera, qui assure que la répartition de la charge dans les championnats précédents aurait permis à l’Espagne, sans problème, de disputer deux matchs de plus après ses derniers matches. “Cela pourrait nous coûter cher”, craint-on, surtout lorsque les favoris du groupe opposé peuvent atteindre des salles avec moins de charge. “Le Danemark peut être virtuellement qualifié pour le deuxième match. C’est un bon groupe dans lequel concourir”, assure le sélectionneur espagnol, qui continue de faire pleinement confiance à ses hommes.