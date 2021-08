Handball | Jeux Olympiques : la Russe Vyakhireva, ‘MVP’ à Tokyo, avoue lassée du handball

in

Mis à jour 08/08/2021 – 18:37

A l’issue de la finale olympique de handball féminin, au cours de laquelle la France a remporté l’or en battant la Russie 30-25, celle choisie comme Joueuse la plus utile du tournoi, l’arrière gauche russe Anna Vyakhireva, a exprimé dans un communiqué sa saturation physique et mentale.

“Je veux me reposer longtemps. J’en ai marre du handball. J’ai besoin de prendre soin de ma santé et de faire une pause, si mon club et l’équipe nationale le permettent”, a-t-elle déclaré les yeux rouges de larmes. Viakhireva, 26 ans.

Un autre exemple de la charge et de l’usure auxquelles sont soumis les handballeurs. Vyakhireva a disputé en décembre dernier le championnat d’Europe avec la Russie, elle est arrivée avec son équipe, Rostov-Don, au Final Four de la Ligue des champions, et après les Jeux, elle est devant elle. la Coupe du monde en Espagne, en décembre, une compétition qui pourrait échapper si la Fédération de Russie tient compte de ses souhaits.