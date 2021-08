Handball | Jeux Olympiques : le Danemark ferme la voie à la finale aux “Hispaniques”

Mis à jour 05/08/2021 – 15:32

La L’équipe masculine de handball s’est heurtée au mur infranchissable du Danemark, que, comme cela s’est produit il y a sept mois lors de la Coupe du monde, ferme la voie à la finale olympique. Un match où les “Hispaniques” ont été laissés pour compte, ils n’ont pas capitulé, ils ont mis toute la pression imaginable sur le Danemark, qui a dû recourir à des mesures extrêmes et confier à son gardien Niklas Landin de sortir avec bon et participer à sa deuxième finale olympique consécutive, où retrouver la France comme à Rio 2016.

DONNÉES TECHNIQUES

– Espagne: Prez de Vargas (Corrales); Gurbindo, ngel Fernndez (1), R. Entrerros (2), Sol, G. Guardiola, Snchez-Migalln (1) ; Maqueda, Alex Dujshebaev (5), Sarmiento (1), Figueras (5), Antonio Garca (3), Aleix Gmez (4, 1p).

– Danemark: N. Landin (Möller) ; M. Landin (1), Saugstrup, Svan (1), M. Hansen (11, 5p), Holm (1) ; Gidsel (6) ; Mollgaard, Mensah (4), H. Toft (2), Andersson, J. Hansen (1).

Score toutes les cinq minutes : 1-2, 3-3, 5-7, 6-9, 711, 10-14 ; 12-14, 15-18, 18-21, 20-22, 21-22, 23-27.

arbitres : Brunner et Salah (Suisse). Sol, Sarmento et G. Guardiona pour l’Espagne et Saugstrup et Molgaard pour le Danemark.

Incidents : Deuxième demi-finale du tournoi de handball masculin. Stade national de Yoyogi à Tokyo.