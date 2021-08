Handball | Jeux Olympiques : Le défi du Pharaon des ‘Hispaniques’ : “Être favoris contre l’Egypte a un piège”

Mis à jour le 08/06/2021 – 15:18

L’Espagne se joue aujourd’hui contre l’Egypte (10h00) bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo. Après être tombé devant Danemark, les « hispaniques » cherchent à reprendre leurs esprits pour obtenez votre quatrième bronze olympique depuis qu’ils ont atteint le premier à Atlanta 96. “Ça me rappelle beaucoup les Jeux de Pékin, où on se retrouve en finale et on prend un gros bâton en ‘demi’. Heureusement, on s’est remis”, se souvient MARQUE Albert Rocas. L’ancien international reconnaît que les Espagnols ne sont plus aussi solides qu’avant et que le fait d’être favoris peut peser, mais que cette sélection est “spécialiste quand il s’agit de se relever des bâtons”.

Pour une légende comme Image de balise Alberto Entrerros, qui voit Ral encouragé, la citation est “un vrai piège car l’Egypte joue très bien depuis longtemps, elle a dépassé la Tunisie au niveau africain. Cette génération a l’habitude de gagner des médailles d’en bas. Elle a une belle défense 6 -0 et top bons individuels. Si le gardien est inspiré, ce sera très difficile. Ils surprennent presque le Danemark lors de la dernière Coupe du monde », explique-t-il.

Touchez levez-vous

Ce vendredi, lors de la conférence de presse, ngel Fernndez et Rodrigo Corrales ils ont montré leur optimisme. “C’est vrai qu’avoir l’affiche préférée est dangereux. Nous ressentons cette pression, mais nous sommes confiants”, a-t-il déclaré. l’extrême cntabro, qui rJe trouve qu’ils ont parlé de se teindre les cheveux s’ils finissent par mordre du métal.

Celui qui oublie la défaite avant, plus il a d’options pour gagner aujourd’hui. “Nous voulons le faire en hommage à Ral, pour tout le travail que nous avons accompli et pour nous, afin que nous ne nous voyions pas dans un autre cas”, ont-ils conclu. Les ‘Hispanos’, à la recherche d’un quatrième métal pour égaler la Suède et la France.