Handball | Jeux Olympiques : Les ‘Hispaniques’ conquièrent la médaille que les Jeux Olympiques leur doivent

Mis à jour 07/08/2021 – 11:37

Le long voyage de la ‘Hispaniques’ , surnom avec lequel le équipe masculine de handball en 2013, conclut avec un autre succès, une médaille olympique à Tokyo en battant l’Egypte dans le match pour la troisième place (33-31). C’est la récompense qui manquait à cette génération qui a réuni le deuxième titre mondial du handball espagnol et deux européens d’affilée. Pour plusieurs de ses composantes, Tokyo a été le terminus de leur carrière internationale et ils la quittent au faîte de leur trajectoire.

Les obstacles qu’ils ont dû surmonter sont nombreux, non seulement une foule d’équipes que n’importe laquelle d’entre elles aurait pu monter sur le podium (Allemagne, Suède, Norvège), mais surtout les succession de pertes qui, ces derniers mois, ont miné l’équipe. Mais il a maintenu son identité, son esprit, ses objectifs, et dirigé par un stratège comme Jordi Ribera a achevé un cycle olympique exceptionnel, avec deux médailles d’or continentales et deux médailles de bronze mondiales et olympiques.

Quiconque pensait qu’une équipe comme l’Egypte, moins connue que les européennes, serait un rival abordable, l’aurait sorti de son erreur etL’équipe de Roberto Garca Parrondo, qui a apprivoisé quelques pur-sang. Ils étaient déjà sur le point d’éliminer le Danemark lors de leur Coupe du monde et ils ont maintenant atteint les matchs pour les médailles. Tôt ou tard, ils monteront dans le tiroir.

Les « Pharaons » ont exigé le maximum de l’équipe espagnole. Dotés d’un physique très puissant, ils maîtrisent déjà les clés du jeu tactique et ont des joueurs de classe mondiale tels que les gauchers Yahia et Elhamar. Dans ce match, ils ne pouvaient pas compter sur le nouveau joueur de Barcelone Ali Zein, et ils l’ont accusé. Mais ils ont soumis l’Espagne à une usure continue, l’obligeant à multiplier ses démarches en défense pour ralentir ses approches, même si l’ajustement a été compliqué et a coûté de nombreux buts au pivot.

Ral Entrerros célèbre l’un de ses buts contre l’Egypte

L’Espagne a joué à un rythme très élevé, cherchant le but dès le coup d’envoi rapide. Julen Aginagalde est revenu à l’alignement pour ouvrir des trous dans l’égyptien 6-0, et ses coéquipiers ont filtré à travers la défense rivale, peut-être le domaine dans lequel l’Égypte a le moins évolué. La efficacité très élevée (19 buts sur 25 tirs) en première mi-temps, avec un Aleix Gmez dévastateur et l’apparition d’Antonio García pour continuer à surprendre sa femme de 37 ans, elle a permis L’Espagne atteint la pause avec son plus gros avantage, trois buts.

Rien n’a été décidé car l’Egypte avait la force et les ressources pour continuer à se battre. Dans quelques minutes initiales au cours desquelles l’Espagne a subi plusieurs défaites et même Aleix a gaspillé un penalty, quelque chose d’insoupçonné chez lui, le match est revenu à l’équilibre (23-23). L’Egypte a attaqué avec sept, cette option que le Danemark a mise en vogue en Ro 2016 et que le champion d’Afrique domine aussi. Écrasant la défense espagnole derrière, la tige est apparue Kaddar (2,05) à marteler sur ses élévations, quand pas Yahia et un Elderaa plus réussi qu’en première mi-temps.

Avec la fête dans l’air, encore une fois l’entrée dans la piste d’Antonio Garca a débloqué l’attaque des « Hispanos ». Trois de ses buts et une passe décisive à Figueras ont permis à l’Espagne de reprendre l’initiative, mais sans parvenir à se détacher. Il est entré dans les cinq dernières minutes avec 29-28, un scénario que l’Espagne a connu à plusieurs reprises lors des dernières compétitions. Ce n’est que contre le Danemark en demi-finale qu’il n’est pas bien sorti du bourbier.

Alex Dujshebaev a dû apparaître pour dégager l’horizon. Entreros a été ajouté. La troisième exclusion de Geden Guardiola A compliqué le résultat, mais l’Espagne a bien joué ses possessions si bien que le gaucher a percé deux de ses coups de fouet, le dernier de bas en haut entrant à la 59e minute. Trente secondes séparent l’Espagne de la victoire. Je les ai épuisés sous pression sur tout le terrain adverse jusqu’à ce qu’une passe filtrée atteigne le capitaine qui a clôturé la victoire. Le dernier but de sa carrière pour assurer un podium olympique.

DONNÉES TECHNIQUES

33 – Espagne : Prez de Vargas (Corrales); Gurbindo, ngel Prez (2), R. Entrerros (4), Sarmiento (1), J. Aginagalde (2), Aleix Gmez (7) ; Alex Dujshebaev (5), Figueras (3), Antonio Garca (7), G. Guardiola, Snchez-Migalln (2).

31 – Egypte : Eltayar (1) (Hendawy); Hesham (2), Elmasry, Nawar, Y. Elderaa (2), Mandhou (7), Sanad (1) ; Yahia (6), Kaddah (4), Elahmar (7, 3 p), Mesilhy, Elwakil (3)

Tableau de bord toutes les cinq minutes : 2-2, 4-5, 7-7, 12-11, 16-14, 19-16; 20-18, 23-23, 26-25, 27-27, 29-28, 33-31.

arbitres: Schulze et Tonnies (ALE). Ils ont exclu G. Guardiola (trois fois) et Sánchez Migalln pour l’Espagne et Hesham et Sanad pour l’Egypte.

Incidents : Pardo pour les troisième et quatrième places du tournoi de handball masculin. Stade national de Yoyogi à Tokyo.