Handball | Jeux Olympiques : les ‘Hispaniques’ sortent du coma et se battent toujours pour les médailles

Quand je comptais jusqu’à dix, à la limite du ko technique, l’équipe masculine de handball Il retrouve sa lucidité, lève sa garde et enchaîne les séries de coups qui coupent le souffle à la Suède. Une victoire de la foi et du sacrifice qui met les « hispaniques » dans la lutte pour les médailles, auxquelles ils sont venus à Tokyo.

DONNÉES TECHNIQUES

34 – Espagne : Corrales (Prez de Vagas); Gurbindo (2), ngel Fernndez (2), R. Entrerros (5), Sarmiento (4), J. Aginagalde, Aleix Gmez (8, 3p) ; Maqueda (1), Alex Dujshebaev (5), Figueras (4), Antonio Garca (2), G. Guardiola, Snchez-Migalln (1).

33 – Suède : Palicka (Aggefords); Carlbogard (3), Ekberg (2), Darj (1), Gottfridson (5), Wanne (10, 4p), Lagergren (2) ; F. Petterson (6), Claar (3), Sandell.

Score toutes les cinq minutes : 4-2, 6-5, 9-9, 13-14, 15-17, 18-20 ; 19-21, 23-25, 25-28, 29-29, 32-30, 34-33.

arbitres : Schulze et Tonnies (Allemagne). Ils ont exclu Maqueda et Gurbindo pour l’Espagne et Darj. Claar et Lagergren (deux fois) pour la Suède.

Incidents : Quart de finale du tournoi de handball masculin. Stade central de Tokyo Yoyogi