Handball | Jeux Olympiques : les « Hispanos » font leurs adieux à l’Argentine et s’attendent à un rival en quarts de finale

Les ‘Hispanos’ ont joué et remporté un match contre l’Argentine (36-27), qui dit au revoir à Tokyo. La deuxième place de l’Espagne dans leur groupe était immuable et ils attendent de rencontrer leur rival en quarts de finale, qui, comme l’est le groupe B, vise à être la Suède, vice-champion du monde.

Jordi Ribera a distribué les minutes entre ses joueurs, réservé le seul ailier droitier qu’il ait utilisé, Ángel Fernndez, et a fait ses débuts pour Miguel Snchez-Migalln, arrivé à Tokyo quelques heures auparavant pour remplacer le blessé Viran Morros.

DONNÉES TECHNIQUES

36 – Espagne : Prez de Vargas ; Maqueda (4), Sarmiento (3), Antonio Garca (2), Aleix Gmez (6, 3 p), G. Guardiola, Snchez-Migalln (3) ; Gurbindo (1), R. Entrerros (1), Alex Dujshebaev (2), Sol (5), Figueras (4), J. Aginagalde (4).

27 – Argentine : Maciel (Bar); Vainstein, I. Pizarro (5, 1p), Baronetto (3), Pedro Martnez (2), Moscariello (3), Bonanno ; Fede Fernndez (2), Sebas Simonet (2, 1p), Pablo Simonet (4, 1p, Carou (1), Ramiro Martnez (2), Mourio (2).

Tableau de bord toutes les cinq minutes : 2-2, 6-4, 12-5, 13-9, 17-12; 20-14, 24-17, 26-20, 30-21, 34-25, 36-27.

arbitres : Kurtagic et Wetterwik (Suède). Ils excluaient R. Entrerrosy Snchez-Migalln pour l’Espagne et Vainstein et Pablo Simonet pour l’Argentine.

Incidents : Match de la cinquième journée du groupe A du tournoi de handball masculin. Stade central de Tokyo Yoyogi.