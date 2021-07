Handball | Jeux Olympiques : les « Warriors » partent du pied gauche face à la Suède

Mis à jour le 25/07/2021 – 14:07

La l’équipe féminine de handball est partie du mauvais pied sa participation à Tokyo s’adaptant à un grosse défaite face à la Suède (24-31), qui réduit imprudemment sa marge de manœuvre dans un groupe « de la mort » où des résultats ont été donnés dès le premier jour comme le match nul entre le Brésil et la Russie. L’égalité entre l’Espagnol et le Suédois, qui ont égalé leurs trois précédents matches officiels, a été brisée. Les “Guerreras” ont percuté la défense suédoise et le gardien de but et l’ont payé avec des buts continus contre, ce qui impliquait des saignements.

La succession des vagues n’a pas attendu jusqu’à la fin Hanson, mais L’Espagne a enduré cette première attaque en jouant avec aisance, Lara González étant définitivement intégrée à l’attaque. Elle et Nerea Pena ont mis la poudre à canonMais il s’est rapidement mouillé avec des tirs au but sans faute qui se sont écrasés sur le gardien de Bundsen ou dans les bois. La Suède n’a pas pu maintenir son rythme infernal, mais elle a été forte dans les deux sens J’ai laissé les Espagnols vierges pendant dix minutes au cours desquelles le score est passé d’un match nul à six à 6-11.

Ce n’est que dans les dernières minutes de la première mi-temps que l’équipe a trouvé un répit changer la défense en un 5: 1, mais la mesure n’a eu que des effets momentanés. Au retour des vestiaires, la Suède a tiré la leçon et a désactivé la mesure de Carlos Viver. La punition est revenue sous la forme de contre suédois flamboyants, et avec une défense organisée l’ailier Roberts et le match avec le pivot Blohm étaient des problèmes insolubless.

Parfois, l’Espagne a perdu toute son identité sur la piste ; ni la forteresse défensive sur laquelle il se dresse, ni les idées dans le puits sec dans lequel son attaque est devenue. Avec les écarts oscillant autour de sept buts à partir de la 40e minute (13-20) les ‘Guerriers’ ont arrêté cette dérive qui aurait pu laisser plus de blessures. Ils doivent les fermer rapidement pour redevenir compétitifs face à la France, leur prochain rival.

DONNÉES TECHNIQUES

24 – Espagne : Silvia Navarro (Merche Castellanos); Jennifer Gutirrez, Nerea Pena (7, 2p), Lara Gonzlez (2,1p), Almudena Rodrguez (4), Ainhoa ​​​​Hernndez (1), Marta Lpez (2) ; Carmen Martn (4, 2p), Eli Cesreo (1), Sole Lpez (2) Alicia Fernndez, Shandy Cabral Barbosa, Mireya Gonzlez (1).

31 – Suède : Bundsen (Ryde); Stromberg (3), Blohm (5), Lundstrom (3), Lagerquist, Lindqvist (5), Hanson (6) ; Roberts (4), Westberg (3, 2p), Hagman (1p), Carlsson (1).

Tableau de bord toutes les cinq minutes : 3-2, 4-5, 6-7, 6-11, 8-12, 9-13; 11-17, 13-20, 16-23, 19-26, 21-27, 24-31.

arbitres: Koo et Lee (CRS). Ils ont exclu Eli Cesareo et Jennifer Gutirrez pour l’Espagne et Roberts pour la Suède.

Incidents : Match de la première journée du groupe A du tournoi de handball féminin.