Handball | Jeux Olympiques : les « Warriors » perdent face à la Russie et dépendent de la Suède-Hongrie pour continuer à Tokyo

Mis à jour 02/08/2021 – 08:45

Face au rival le plus redoutable, ou du moins celui qui les a le plus maltraités ces dernières années, Russie, l’équipe féminine de handball a cherché à s’assurer sa place en quart de finale, mais ses efforts ont été vains. Les Russes ont profité de chaque erreur commise par les Guerreras pour remporter la victoire (31-34). Espagne Il dépend désormais de l’issue du match entre la Suède et la Hongrie pour continuer en compétition. Une victoire de la Hongroise l’exclura.

DONNÉES TECHNIQUES

– Espagne: Castellanos (Navarro); Carmen Martn (3, 1p), Lara Gonzlez (2), Alicia Fernndez (3), Almudena Rodrguez (4), Ainhoa ​​Hernndez, Jennifer Gutirrez (1) ; Eli Cesreo, Nerea Pena (6, 2p), Shandy Cabral Barbosa (3, 2p), Marta Lpez (7), Paula Arcos (2).

– Russie: Sedoykina (Kalinina, 1); Kuznetsova (5), Dmitrieva (5), Vyakhireva (7), Bobrovnikova, Makeeva (4), Managarova (3) ; Kalinina, Gorshkova, Sen (2), Vedekhina (2p), Ilina (4, 1p), Skorobogatchenko.

Tableau de bord toutes les cinq minutes : 3-5, 6-8, 8-10, 10-16, 13-17, 17-18; 19-22, 20-26, 22-27, 26-30, 27-33, 31-34.

arbitres : Hansen et Madsen (Danemark). Ils ont exclu Nerea Pena pour l’Espagne et Managarova et Vedekhina pour la Russie

Incidents : Match du dernier tour de la phase de groupes. Stade national de Yoyogi à Tokyo.