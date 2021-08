Handball | Jeux Olympiques : Ral Entrerros, dans ses adieux : “Il est difficile d’imaginer une meilleure fin”

La voix parfois craquante et le regard vitreux, Ral Entrerros rompt avec le handball après deux décennies de succès. Il était difficile pour le grand capitaine d’exprimer aux médias ce qu’il ressentait dans un moment aussi spécial.

“Il est difficile de mettre des mots sur ce que l’on ressent en ce moment. C’est une fierté d’avoir fait partie de ce groupe et de terminer la course de cette façon. Je suis heureux parce que j’ai eu le privilège d’avoir une carrière entourée de gens formidables. Il est difficile d’imaginer une meilleure fin”, a-t-il avoué après avoir remporté le bronze grâce à la victoire des ‘Hispaniques’ contre l’Egypte.

Le destin, je sais que parfois c’est si cruel, cette fois c’était de leur côté et Entrerros a dit au revoir aux Jeux et au handball, marquant le dernier but de l’Espagne alors que le match était sur le point de se terminer. Il a clôturé un après-midi rond et une excellente carrière.

“Ils ont été des jours émotionnellement compliqués Parce qu’il est difficile de penser à ce que cela signifie d’arriver à la fin de votre carrière, mettez cela de côté et concentrez-vous uniquement sur la concurrence. Ce cycle est clos et je repars calme et heureux avec une médaille de bronze qui a le goût de la gloire”, a-t-il déclaré en souriant.

Ce cycle est clos et je repars calme et heureux avec une médaille” Image de balise Alberto Entrerros

Il a essayé de s’éloigner de tant d’excitation avant de quitter le village olympique et même avant de prendre la piste. Il a essayé de se concentrer sur le plan de match et de garder la tête sur le jeu “et pas ailleurs” pour éviter d’être distrait par l’excitation.

Au bout de nombreux souvenirs. Depuis le début où leurs parents “les emmenaient n’importe où à n’importe quelle heure du matin pour faire du sport”, à partir du moment où ils ont commencé à réaliser leurs rêves, des moments compliqués, de leur famille, de leur femme, de leurs filles… “à que je peux prendre une médaille.”

A 40 ans, il n’a pas peur du vide que laissent les sportifs à la retraite. “Je sais qu’il est temps d’arrêter. J’ai toujours été clair sur les choses, je m’y prépare depuis quelques années à tous les niveaux“Il a avoué. Et il voit comme un cadeau cette année supplémentaire due à la pandémie”, une année extraordinaire au niveau sportif.

Tous ses compagnons ont parlé de l’empreinte qu’il a laissée, mais il l’a minimisée. “J’ai toujours essayé d’être un joueur travailleur et honnête. J’ai fait de mon mieux à chaque séance d’entraînement et à chaque match. J’ai essayé d’y apporter mon engagement et mon envie. J’ai eu la chance d’appartenir à des groupes extraordinaires au niveau des clubs et au niveau de l’équipe nationale. Et ce que j’ai vécu dans ce cycle est inoubliable. C’est avant tout », a-t-il déclaré avec fierté et satisfaction.

Entrerros était très satisfait de clôturer ainsi la participation espagnole. “Nous savons tous à quel point il est compliqué d’être aux Jeux Olympiques. Nous l’avons vécu dans notre chair et pouvoir mettre notre nom parmi les médaillés olympiques est quelque chose que tout le monde ne peut pas faire. Nous avons apporté notre grain de sable aux succès du pays.