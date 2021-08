Handball | Jeux Olympiques : Roberto Garca Parrondo, un vieil homme connu comme un rival des Hispaniques pour le bronze : « C’est l’un des meilleurs »

in

L’entraîneur espagnol Roberto Garca Parrondo, arrivé en 2019 dans l’équipe égyptienne, est l’un des responsables du grand jeu des Africains. Dans l’équipe égyptienne, il est aidé par Venio Losert et Antonio Cartón, avec qui il a coïncidé à Ademar.

“C’est une excellente entraîneure qui a remporté le Champions avec Vardar. C’était déjà une équipe très talentueuse, mais il leur a mis plus d’ordre et les a rendus encore plus dangereux », a expliqué Corrales ce vendredi lors d’une conférence de presse, ce qui a été confirmé par son partenaire Fernndez.

“Il est l’un des meilleurs au monde et il le montre. Ciudad Real ou Szeged, qui a joué à Ademar (2003-2006 atteignant un Recopa), menace désormais une Espagne qu’elle connaît bien. Son ardoise sera la clé d’un duel compliqué pour les Hispaniques pour la troisième place.