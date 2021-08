Handball | Jeux Olympiques : Un été qu’Antonio Garca, olympien et médaillé, n’imaginait même pas

Antonio García il a dû annuler ses vacances deux fois cet été. La première, lorsque Jordi Ribera l’a convoqué pour la présélection de handball qu’il allait faire la préparation olympique. La seconde, lorsqu’il fut inclus parmi les seize « Hispaniques » qui se rendirent à Tokyo. A 37 ans, et après cinq saisons hors de l’équipe nationale, sa carrière et son destin lui ont donné une troisième chance de participer aux Jeux Olympiques.

Pour ceux de Londres 2012 figurait sur la liste de Valero Rivera, puis entraîneur, mais pendant la préparation, il a subi une blessure musculaire qui l’a exclu. Et avant ça En 2016, ce qui s’est passé s’est passé, que l’Espagne ne s’est pas qualifiée pour la première fois depuis Montréal 76. Garca, champion du monde en 2013, médaillé d’argent aux européennes 2016, j’ai ressenti ce vide. “C’est le rêve que j’ai toujours eu. Il m’a échappé en 2012 à cause d’une blessure, il nous a échappé en 2016 car nous ne nous sommes pas qualifiés, mais le rêve était toujours là”, reconnaît le joueur de Granollers à son retour de Tokyo. “Le rêve ultime de tout athlète est d’aller aux Jeux et de revenir avec une médaille est un rêve devenu réalité.”

Cette illusion l’a maintenue au fil du temps, bien que son nom ne figurait pas parmi les cinquante joueurs que Jordi Ribera a dirigé En équipe nationale depuis octobre 2016. Une belle campagne dans son club, et la défaite due à la blessure de Daniel Dujshebaev lui ont de nouveau ouvert les portes de l’équipe nationale. “J’ai toujours gardé l’espoir et le défi de me battre pour les Jeux Olympiques, à cause de la bosse que nous avons rencontrée en 2016”, explique Antonio, qui a continué à travailler avec le même enthousiasme pour être appelé. “Je n’avais jamais renoncé à y retourner, mais quand tu arrêtes de faire partie du groupe pendant plusieurs années, de façon réaliste, tu vois qu’il y a d’autres coéquipiers qui arrivent. Quand ils m’ont appelé je ne m’y attendais pas. Je suppose ma performance au club, c’est ce qui m’a poussé Jordi à vouloir m’essayer. Je lui suis très reconnaissant de m’avoir donné l’opportunité de faire à nouveau partie de ce groupe “.

Le joueur, excité à la fin du match pour le bronze. RFEBM

Il lui a été facile de retrouver des sensations et de se sentir à l’aise avec des coéquipiers avec qui il avait joué auparavant, que ce soit en équipe nationale ou dans les équipes qu’il a traversées. “J’ai apprécié chaque instant, chaque séance d’entraînement, car pour moi c’était déjà une récompense de revenir en équipe nationale, non pas de jouer les JO, mais de disputer les deux matchs préparatoires, faire à nouveau partie du groupe était très spécial”, se souvient-il. “Au fil des jours, je me voyais bien, avec confiance, Jordi me l’a aussi transmis et l’espoir de faire partie de l’équipe a grandi. Comme je profitais tellement, même si Jordi avait décidé de ne pas me prendre, il aurait été tout aussi reconnaissant », dit-il. .

Mais l’inattendu s’est produit, le blessure de Joan Caellas lors du dernier match de préparation. Bien que les périodes de récupération lui aient donné la possibilité de jouer la quasi-totalité du tournoi olympique, l’entraîneur a opté pour Antonio Garca pour être sûr d’avoir toute l’équipe dès le premier match, qui était contre l’Allemagne. “Je savais ce que Joan ressentait parce que cela m’était arrivé, et la vérité est qu’elle n’aime pas entrer à cause d’une circonstance comme celle-ci, mais une fois à l’intérieur, vous devez penser à aider le groupe et de nombreux moments compliqués lui sont venus à l’esprit que j’ai vécu ces dernières années, et l’envie de dire à ma femme, mon fils, ma famille, qui sont ceux qui m’ont toujours soutenu dans les bons comme dans les mauvais moments”, explique Antonio sa réaction lorsqu’il a su que , enfin, ce serait olympique.

A Tokyo, l’arrière latéral a réalisé une brillante performance, dans la lignée de celle de toute l’équipe. Dans son cas, il a souligné son succès dans la prise de décision et son efficacité dans ces lancers dans lesquels son avant-bras et son coude dessinent des angles non naturels. Rubrique sa contribution avec un match mémorable avec le bronze en jeu. “J’ai apprécié chaque instant, chaque promenade autour de la Villa, chaque séance d’entraînement, chaque action de chaque match”, dit-il. “C’est ce qui m’a fait jouer avec plus de confiance que jamais dans l’équipe nationale et ce qui m’a également permis d’aider l’équipe de la meilleure façon possible. Cela a été une accumulation d’émotions, de plaisir, de fierté et quand nous avons eu le médaille , beaucoup de sentiments mitigés “.

Votre imageagenouillé, les mains couvrant son visage, pleurant d’excitation à la fin du dernier match contre l’Egypte Cela reflétait l’impact émotionnel que pour lui, comme pour le reste des « Hispaniques », l’obtention de la médaille olympique. Dans une vitrine comme les Jeux Olympiques, une performance comme la sienne attire l’attention d’équipes de la moitié de l’Europe. “Oui, un ami m’a dit que si j’avais 10 ans de moins, mon portable serait saturé d’appels”, explique le joueur. “Mais je continue de penser au jour le jour, surtout en profitant de ces moments, et maintenant je me repose dont j’en ai beaucoup besoin après une si longue saison, et d’en affronter une nouvelle avec Granollers. Grâce à eux, j’ai mérité l’opportunité d’être avec la sélection et je ne peux que le lui rendre sur la piste à mon plus haut niveau, ce qui, je l’espère, le sera jusqu’au jour où il décidera d’arrêter.”

Parce qu’à 37 ans, et après ayant traversé deux fois la France, la Hongrie, le Danemark et la RoumanieAntonio Garca a décidé de mettre fin à sa carrière à Granollers, l’équipe avec laquelle il a fait ses débuts en Asobal League, “sauf pour quelque chose de totalement inattendu”. Les propositions n’ont pas manqué ces deux dernières années pour retourner faire ses valises, mais sa décision de rentrer chez lui était ferme “pour des raisons sportives et personnelles”.

Et si sa participation à Tokyo ne se traduit pas par une expérience heureuse, et que Jordi Ribera décide de continuer à compter sur ce vétéran, il ira “la tête la première, pour tout ce qu’il faudra, jusqu’à ce que cela soit nécessaire et dans la mesure où il peut aider l’équipe , je serai toujours disponible”, répond Antonio avec insistance. “Je lui ai déjà dit : d’abord merci pour cette opportunité, et ce que je garde jusqu’au jour où j’arrêterai de jouer au handball, c’est que je serai disponible pour l’équipe espagnole tant que l’entraîneur pense que je peux aider.”