Handball | JO : Prez de Vargas : “On n’a pas fait ce chemin pour tirer un quart de finale”

Gonzalo Prez de Vargas analysé la victoire de Espagne en vue de Suède et le passage en demi-finale.

Sensations: “Il y a beaucoup de facteurs qui font de cette équipe une pia et l’équipe apparaît.”

Les doutes: “Sûrement qu’il y en a eu, mais nous avons montré aux gens et à nous-mêmes que nous sommes capables de renverser la vapeur et de pires choses, c’est vrai que plusieurs fois pour obtenir ces matchs nous comptons principalement sur la défense et le contre et nous avons problèmes En attaque, aujourd’hui c’était l’inverse car en défense nous n’avons pas été bien pendant 40 minutes, surtout dans le but, mais avoir appris et montré que dans les moments les plus foutus, c’est quand la meilleure version de l’équipe apparaît donne confiance , ils ont peint des clubs, mais nous sommes heureux et fiers et j’espère que cela ne s’arrête pas là”.

Performances personnelles: “Sentiments mitigés, le gardien de cette sélection est l’un des bastions, quand on est bien on est loué et quand on est mauvais Rodri ou moi sommes les premiers à apparaître et à montrer notre visage, on ne se cache pas. Aujourd’hui si on avait pas gagné nous aurions c’était en grande partie à cause de nous. L’équipe nous a fait confiance et vu le niveau de l’attaque si on faisait trois ou quatre arrêts on aurait la possibilité de prendre l’avance, on en a profité quand c’est arrivé et heureux de pouvoir aider dans un moment important mais j’aurais aimé jouer un bon match dès le début et ne pas être aussi pressé à la fin. »

Gène compétitif: « Il y a beaucoup de facteurs qui font que cette équipe ne coule pas et montre sa meilleure version. Ces dernières années, dans les pires moments, nous avons montré la meilleure version de l’équipe, nous n’avons pas parcouru ce chemin pour lancer un quart de finale sachant que il y avait des options, ça aurait pu être le dernier match de Ral par exemple et on n’a pas paniqué là-dessus, ça se résume au fait que nous sommes une équipe inébranlable. Il a su tenir jusqu’au bout. Ça a été une très belle cycle en termes de résultats mais tout vient de la non-qualification à Ro et il n’aurait pas été juste de nous laisser partir car ça ne va pas avec nous et parce que nous avons beaucoup souffert d’être ici”.

Changement de mentalité: “Cela fait quelques années que je suis dans ma carrière, nous avons vécu des situations similaires et le gardien de but est un poste spécial, dans des jours comme celui-ci, vous savez que l’équipe a besoin de vous et vous ne pouvez pas vous cacher, mais vous savez que dans trois défenses, cela peut être activé et c’était l’intention que je savais qu’au niveau des chiffres nous n’allions pas pouvoir faire 20 arrêts en 20 minutes mais je sais que vous pourriez donner ce bonus supplémentaire à l’équipe pendant les 40 premières minutes.