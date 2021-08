Handball | JO : Ral Entrerros : “C’est un coup dur de ne pas pouvoir disputer une finale olympique”

Ral Entrerros visiblement excité a analysé la défaite de Espagne en vue de Danemark en demi-finale.

Sensation: “C’est une journée difficile, nous devons la traverser car nous avons tous beaucoup d’espoir de pouvoir nous battre pour l’or, nous avons travaillé très dur pour y arriver mais cela n’a pas pu être, contre des équipes comme ceux que nous jouons, nous devons jouer des matchs très complets et aujourd’hui ce n’était pas comme ça. La première mi-temps nous a coûté cher pour trouver notre jeu de continuité et nous sommes repartis avec une différence dans le tableau l’ont montré en seconde période. Je pense que nous avons réagi plus tard et nous avons été meilleurs en défense, en attaque, nous trouvons des situations dans lesquelles nous sommes plus à l’aise et nous avons eu des moments. Il semblait que nous allions changer la dynamique de le jeu et on en manquait un peu, il faut toujours avoir raison de les amener à tes côtés et tu ne pouvais pas l’être”.

Qu’est-ce qui se passe dans ta tête?: « En ce moment, ce qui me passe par la tête, c’est de me lever et d’aller chercher le bronze. C’est clair que c’est une journée de merde pour l’équipe car nous avons beaucoup misé pour pouvoir jouer cette finale mais nous passe ce mauvais verre, le sport ça ne te donne pas toujours ce que tu veux, on a des rivaux très forts devant nous et on ne peut pas toujours les battre, on n’a pas pu gagner mais l’engagement de l’équipe a été , encore une fois, extraordinaire et c’est ce qu’il me reste. Dans le vestiaire, l’équipe continuera à garder la tête haute et à se battre pour le bronze. “

Retrait avec le bronze: “Je ne pense pas à ma retraite, je pense à ce que mérite ce groupe, c’est évident qu’une médaille de bronze a beaucoup de valeur, elle a aussi beaucoup de valeur d’être aux Jeux Olympiques, de faire la première phase que nous avons fait, gagner en quarts de finale et être en demi-finale sans jeter l’éponge comme nous l’avons fait. Nous devons être très fiers de cela et nous devons nous battre pour le bronze. Cela signifie beaucoup d’être aux Jeux Olympiques et tout le monde en est conscient. L’équipe va montrer son visage pour apporter ce bronze à l’Espagne et que le handball espagnol continue d’être là où il le mérite”.

Gagner pour le groupe: “C’est comme ça que ça doit être, je pense que quand le groupe devrait être le plus uni, c’est dans les défaites et on le fera encore savoir. Si on en est venu à avoir cette voie c’est parce qu’on a travaillé de cette manière et se lever pour se battre pour le bronze est fondamental Il est clair que ce n’est pas seulement pour nous que nous voulons le bronze, mais nous savons aussi à quel point ce bronze est important pour le pays et pour le handball. j’essaierai. “

Émotions: « C’est normal qu’aujourd’hui on soit comme ça, c’est un coup dur de ne pas pouvoir disputer une finale olympique et la fierté de cette équipe se voit quand ces choses arrivent. Mais justement la fierté de cette équipe c’est ce qui fera nous concourons à nouveau. Je suis sûr qu’il y a beaucoup de travail derrière nous et il est logique que cela nous fasse mal. Nous avons pensé que nous méritions de jouer une finale olympique, mais nous devons l’accepter de cette façon. C’est la compétition et nous devons récupérer. “