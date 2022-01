Handicapant la course du joueur défensif de l’année, dirigée par TJ Watt

Ce fut une bataille serrée au quatrième quart du dernier match de Monday Night Football de la saison 2021 de la NFL. Pas sur le tableau de bord. Sur la feuille de statistiques.

C’est là que, à deux minutes de la fin de la finale probable de Ben Roethlisberger au Heinz Field, le score de la boîte nous a donné cette course au coude à coude.

Boulanger Mayfield

passes complétées : 10 sacs pris : 9

Les Steelers de Pittsburgh n’ont pas pu réussir le rallye, malgré la victoire de 26-14 qui a maintenu leurs espoirs en séries éliminatoires. Mayfield a terminé quelques passes de temps pour les ordures – quelques-unes pour ses gars, une pour Pittsburgh – et a finalement obtenu la couronne « avait plus de finitions que de sacs ». Ce n’était pas faute d’essayer de la part de TJ Watt.

Watt s’est assuré que Roethlisberger quitte la Côte-Nord en vainqueur lors de la finale de sa ville natale. Il a limogé Mayfield à quatre reprises et a enregistré cinq autres coups sûrs du quart-arrière pour ruiner complètement la soirée des Browns. Cela donne au Steeler Edge rusher un record de 21,5 sacs en 14 matchs cette saison – un seul autre joueur, Robert Quinn, en a plus de 15 en 2021. Il mène également la ligue pour les coups sûrs du quart (36) et les tacles pour la défaite (20 , à égalité avec Micah Parsons).

Cela a fait de lui un favori pour remporter le titre de joueur défensif de l’année de la NFL. Ses cotes de paris pour remporter l’honneur, selon Tipico Sportsbook, sont passées de +175 à -450 après avoir démoli Cleveland et salé la terre derrière lui.

La performance cauchemardesque de Watt l’amène à briser l’emprise de fer d’Aaron Donald sur le prix. Le tacle défensif des Rams de Los Angeles a remporté le DPOY au cours de trois des quatre dernières années, battant Watt par seulement sept voix l’hiver dernier. 2022 ressemble beaucoup à l’année de l’ancienne star du Wisconsin pour rejoindre son frère JJ parmi la liste immortelle de la ligue des redevances de course, de bourrage de course et d’effacement de conduite de la ligue.

Il n’a pas encore réuni ses voix. Voyons qui pourrait siphonner les votes de Watt pour un prix qu’il va probablement gagner de toute façon. Toutes les cotes via Tipico.

1 TJ Watt, EDGE, Pittsburgh Steelers (-450)



12 autres joueurs ont terminé une seule saison avec au moins 20 sacs dans l’histoire de la NFL. La moitié de ces gars ont remporté les honneurs DPOY. Depuis 2000, les deux tiers des joueurs qui ont atteint cette marque ont remporté le prix (Justin Houston, qui a eu 22 sacs en 2014, a fini par être battu par JJ Watt, qui en a eu 20,5 cet hiver-là).

Watt peut booster son CV avec un 23e sac, record de la ligue, la semaine prochaine contre les Ravens de Baltimore. Nous n’avons vu le record battu qu’une seule fois depuis que Mark Gastineau a réussi 22 sacs en 1984, mais c’était suffisant pour obtenir le prix Michael Strahan en 2001 dans une saison où Ronde Barber a réussi 10 interceptions et Brian Urlacher était une tornade à peine contenue.

Les sacs sont une statistique de comptage facile pour confirmer la valeur d’un joueur pour sa défense. Watt a eu 21,5 jeux de passes qui se sont soldés par un métrage négatif. Tenez compte de ses plaqués pour la perte et vous obtenez 41,5 jeux qui ont entraîné des situations probables « et longues ». Environ trois fois par match, le secondeur de Pittsburgh est responsable du genre de sorcellerie à une main qui fait dérailler les éventuels disques de notation.

Il est également à égalité au quatrième rang de la ligue avec quatre échappés forcés.

Le record de Watt serait légèrement teinté par le 17e match ajouté en 2021, mais il est à noter qu’il est à 21,5 sacs malgré une blessure et qu’il n’a fait que 14 départs cette saison. Il est également aidé par le fait que son attaque a été pour la plupart putride, mettant le crédit d’un record de +.500 sur une défense qui n’a pas été excellente à part sa ruée vers la passe.

Cela a été une saison décisive pour un gars qui était déjà un All-Pro pour commencer. C’est sauvage.

2 Micah Parsons, LB, Cowboys de Dallas (+425)



Vous ne pouvez actuellement pas obtenir de cotes sur Parsons pour remporter le titre de recrue défensive de l’année. Tipico sait qu’il a ce truc cousu.

Le secondeur de première année a été une boule de démolition à multiples facettes et une raison majeure du saut de la défense de Dallas du 23e au total DVOA en 2020 à la première place cet automne. Il fait un peu de tout et le fait bien. Il a obtenu 13 sacs et 30 coups sûrs du quart-arrière en tant que passeur. Il a 20 plaqués à perdre en tant que défenseur de la course destructeur de voies. Il a été ciblé 33 fois dans la couverture et n’a accordé qu’une note de passeur de 73,0 lorsque les quarts adverses ont tenté de le brûler.

Parsons a été une révélation directe au Texas. Sa polyvalence a contribué à pousser Randy Gregory à son année la plus efficace en tant que passeur et, plus important encore, a créé l’effet de levier pour que les Cowboys prospèrent même avec le pro Bowler DeMarcus Lawrence aux prises avec des blessures et l’inefficacité.

3 Aaron Donald, DT, Los Angeles Rams (+1500)



Donald pourrait perdre des voix simplement parce que les membres de l’AP en ont assez de lui remettre ce prix. Cela ne veut pas dire qu’il est tombé, même dans sa saison de 30 ans.

Ce graphique, gracieuseté des statistiques avancées d’ESPN, nous dit que Donald fait équipe en double (ou triple) environ 70 pour cent du temps et bat toujours ses bloqueurs de l’intérieur plus que la plupart des rushers de bord qui arrivent au coin de la rue. Le seul joueur en 2021 à enregistrer un taux de victoires plus élevé est Myles Garrett. En ce qui concerne les défenseurs intérieurs, le DPOY en titre est au-dessus du reste de sa cohorte en matière de tacle défensif :

Donald est étouffé à l’intérieur parce que c’est son travail de tacle de prendre les bloqueurs et de créer des voies pour les gars autour de lui pour semer le chaos. Ce qui le rend si spécial, c’est qu’il traverse ces couches de protection supplémentaires comme personne d’autre actuellement dans la ligue. La saison 2021 marque la quatrième année consécutive au cours de laquelle il a enregistré au moins 12 sacs et 24 coups sûrs du quart-arrière. Ce sont des nombres premiers de Reggie White ou de JJ Watt.

Dans une année normale, cela suffirait pour gagner DPOY. Au lieu de cela, il passera au second plan de la saison potentiellement record de Watt et de l’effet d’entraînement absurde de Parsons à Dallas. Il devra plutôt se contenter d’être un All-Pro de la première équipe pour la septième saison consécutive.

4 Myles Garrett, EDGE, Cleveland Browns (+5000)



Garrett a déclaré aux médias qu’il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour disputer le dernier match de la semaine 17 de Ben Roethlisberger au Heinz Field. Puis, avec un projecteur national planant sur lui et une horrible ligne offensive des Steeler, Garrett … a eu un tacle et aucun sac.

Cela ne veut pas dire que son impact n’a pas été ressenti à Pittsburgh. Voici le tableau des passes d’un quart-arrière vétéran avec une force de bras décroissante et la logique de savoir que Garrett ne peut pas l’atteindre s’il lance le ballon moins d’une seconde après l’avoir obtenu :

Les 2,22 secondes de Roethlisberger dans la poche par lancer étaient les plus basses de quiconque au cours de la semaine 17 – le prochain QB le plus proche avec un chrono de 2,41. Il est facile de suivre ce désir de se débarrasser du ballon à Garrett, qui a réussi deux coups sûrs du quart-arrière pour porter son total de la saison à 31, juste derrière Watt. Au cours de la semaine 16, Aaron Rodgers a déchargé le ballon en 2,27 secondes par passe, le deuxième nombre le plus bas de cette semaine. Le temps moyen de Tyler Huntley pour passer au cours de la semaine 14 était de 2,47 secondes, le quatrième plus bas.

Les équipes planifient activement autour de Garrett comme s’il faisait indéniablement partie du jeu. Il va bousiller vos plans de passes 28 % du temps, le meilleur de la ligue, selon ESPN :

Lui et Jadeveon Clowney (n ° 6 sur cette liste) sont la raison pour laquelle Cleveland n’a bombardé que 20 pour cent de ses baisses défensives cette saison (le sommet de la ligue est Miami à près de 40 pour cent). Les Browns tirent plus de leur combinaison de pointe que n’importe qui dans la ligue, et cela leur permet de laisser tomber plus de joueurs dans la couverture. Garrett est le moteur derrière cela, même si cela signifie jouer le second violon de Watt dans sa propre division.

5 Trevon Diggs, CB, Cowboys de Dallas (+6000)



Diggs est un cornerback exaspérant. Quand il devine juste, il crée de la magie ; ses 11 interceptions sont les plus importantes en une seule saison depuis 1981. Lorsqu’il devine mal, le ballon échappe à sa prise, atteint sa cible et crée un espace énorme pour courir dans le vide créé par son saut. Cela s’est surtout produit lorsqu’il a tenté de saper une balle profonde de Mac Jones au cours de la semaine 6 et que son aide à la sécurité lui a fait défaut :

Ce n’était pas un incident isolé ; il apparaît généralement environ une fois par semaine. Voici comment cela s’est passé au cours de la semaine 17 :

Diggs essaie de sauter ce qu’il pense être un itinéraire de sortie ou d’hameçon, puis s’agite alors qu’AJ Green passe à côté de lui. Seul un dégagement de Kyler Murray a empêché que ce soit la cinquième passe de touché que Diggs a abandonnée en 2021.

En conséquence, il accorde plus de 16 verges par achèvement, mais seulement un taux d’achèvement de 52,4%. Ses 8,6 verges allouées par cible se classent au 211e rang des défenseurs qualifiés.

Mais ces interceptions sont la tête d’affiche, et à son crédit, son équilibre risque/récompense a fortement basculé en faveur des Cowboys. Ce ne sera pas suffisant pour lui faire gagner le prix ; seuls deux demi de coin ont été nommés DPOY depuis 1994. C’était Charles Woodson et Stephon Gilmore, qui étaient tous deux des arrières défensifs plus complets que Diggs lorsqu’ils ont remporté le trophée.

Tenez compte du fait qu’il n’est même pas le meilleur joueur défensif de sa propre équipe et que votre candidature ne mène nulle part. Pourtant, c’est une sacrée saison pour le joueur de deuxième année.

