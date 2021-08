HANDLOOMS – Une partie de notre passé, ou un espoir pour l’avenir ?

On oublie souvent que les métiers à tisser sont également une partie importante de notre économie. (Source de la photo : IE)

Par Laila Tyabji

Deux années successives de COVID et de blocages ont changé l’économie indienne – détruisant des vies et des moyens de subsistance en conséquence. Le secteur du tissage à la main n’a pas fait exception : les communautés de tisserands de toute l’Inde ont été décimées.

Mohd Dilshad est un tisserand de Chanderi, qui tisse des saris diaphanes aux bords dorés, synonymes d’été et de fête. Aujourd’hui, son histoire est plus sombre. « L’année dernière, raconte-t-il, nous manquions de nourriture, nous n’avions pas d’argent pour une nouvelle production. De nos jours, nous sommes inquiets pour la vie et la mort. Le virus Corona a atteint nos villages. C’était partout, et il n’y a pas d’hôpital à proximité, pas de fournitures médicales appropriées. 12 artisans sont morts dans la première quinzaine. 200 autres ont été infectés le lendemain.

Son histoire n’est que l’une des centaines de communautés de métiers à tisser à travers l’Inde. Tragiquement, cette année Covid a frappé l’arrière-pays, avec des quartiers et des villages partout en proie à la maladie et à la mort. Avec peu d’installations médicales appropriées, le pourcentage de décès était proportionnellement élevé. La communauté de tisserands de Kota a fait 160 morts, un petit village de Barmer en a fait 80. Dans un Odisha, 100 tisserands sabai infectés sur 500 sont morts. Un groupe de tissage dur à UP a fait 250 morts. En Andhra, parmi les tisserands à main, un cas sur 8 s’est avéré mortel. Les histoires tristes ont afflué – de l’Uttarakhand, du Bihar, du Kutch, du Bengale, du Cachemire, …..

Il y a une doublure argentée. À maintes reprises, lors des inondations, des cyclones et des sécheresses, dans l’Orissa, le Bihar et le Bengale et le tremblement de terre de Kutch en 2001, les artisans font preuve d’une résilience et d’un rétablissement plus rapides que la moyenne des entreprises industrielles. L’investissement requis pour l’infrastructure, les matières premières, l’outillage, etc. est relativement faible et les compétences existent déjà entre leurs mains et leurs têtes. Ils constituent un secteur idéal pour régénérer les moyens de subsistance et les revenus. Ce que NOUS devons faire, c’est leur apporter le soutien et le marketing.

Les métiers à tisser sont la chaîne et la trame de l’Inde – notre culture et notre esthétique sont enracinées dans ses fils. Chaque tissu raconte une histoire ; la matière première, le motif et le design enracinés dans le paysage et la communauté.

On oublie souvent que les métiers à tisser sont également une partie importante de notre économie. Les tisserands forment le deuxième plus grand secteur d’emploi de l’Inde. Y compris les nombreux travailleurs auxiliaires impliqués – les fabricants de métiers à tisser, les fileurs, ceux qui règlent la chaîne, ceux qui lavent et amidonnent le tissu, ceux qui le transportent et le vendent – les chiffres se chiffrent en millions. Ce sont des professionnels dont les systèmes de connaissances et les compétences sont uniques à l’Inde, sans précédent dans le monde, avec une empreinte carbone minimale ; parfaitement adapté aux conditions locales et aux systèmes de production. Une mine d’or.

Chaque année à cette époque, le ministre du Textile envoie une lettre aux influenceurs choisis, les exhortant à promouvoir les métiers à tisser à la main lors de la Journée du tissage à la main. Tout le monde – stars de cinéma, magnats, politiciens, mondains – publie des selfies d’eux-mêmes portant de belles Patolas, Banarsis et Kanjeeverams, avec des hashtags ILoveHandlooms. Mais le métier à tisser et les tisserands qui le tissent ont besoin de plus qu’un festival d’amour d’une journée. avenir économique.

Nous devons commencer par les bases – fil approprié, investissement dans la conception, le développement de produits, l’esprit d’entreprise, la technologie textile, la teinture, le lavage et les installations d’emballage, l’accès au crédit et aux marchés…. Production et demande main dans la main.

Les gens veulent-ils toujours acheter du métier à tisser? Un sari FORTY LAKH Kanjeeveram finement tissé a récemment trouvé sa place dans le Livre Guinness des Records et dans le placard de Nita Ambani. Une seule marque, FABINDIA, consomme plus de 15 millions de mètres de métiers à tisser à main chaque année. Tant de traditions de tissage moribondes ont récemment retrouvé un renouveau – Habaspuri, Dongria, Ilkil, Bomkai, Begumpuri, Kotpad, Bhagalpur, Tangaliya, Bavan-Buti, Kunbi, Baluchari…. Il existe même un sari nouvellement évolué et extrêmement populaire – le Bhujodi, dont les tisserands fabriquaient auparavant de lourds châles en laine de chèvre. Le passage occidental de la mode rapide et de la production de masse à des produits verts, biologiques et éthiques est un facteur contributif. Des créateurs comme Abraham & Thakore, Sanjay Garg, Neeru Kumar et Bappaditya Biswas se sont fait un nom avec le métier à main. Une nouvelle génération de jeunes tisserands voit soudainement un avenir.

Nous devons chérir et protéger ces ensembles de compétences uniques ; honorer et investir dans leurs créateurs. Les gens citent le sari de 40 lakh de Nita Ambani, mais personne ne se souvient des noms des tisserands qui l’ont tissé. Son manque d’acceptation sociale qui pousse les tisserands à quitter le secteur, non pas parce que personne ne veut du métier à la main. La survie du métier à tisser dépend de tant de facteurs externes – liens avec le marché, accès à l’éducation, aux finances, à la conception et aux informations sur le marché, le savoir-faire pour développer de nouveaux tissus pour les coupes et les vêtements cousus occidentaux….

François de Laval, le voyageur français a commenté au 17ème siècle que « Tout le monde du Cap de Bonne-Espérance à la Chine, homme et femme, est vêtu de la tête aux pieds dans le produit des métiers à tisser indiens ». Cela pourrait se reproduire. Mais chaque jour doit être le jour du métier à tisser !

(Laila Tyabji est présidente et membre fondatrice de la DASTKAR Society for Crafts & Craftspeople. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

