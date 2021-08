Hands On: L’Anbernic R351V offre une véritable ambiance « Game Boy »

Image : La vie de Nintendo

La société chinoise Anbernic a fait un excellent travail en accaparant le marché des ordinateurs de poche basés sur l’émulation de haute qualité, et son effort le plus célèbre – le RG351 – est l’arme de choix pour de nombreux fans de jeux rétro portables. Disponible dans des versions en plastique et en métal, le RG351 est capable de lire facilement des titres 8 et 16 bits, ce qui l’a rendu très populaire.

Anbernic a également une autre variante du RG351 sur le marché, le RG351V. Le « V » signifie « vertical », car, contrairement aux deux autres modèles, celui-ci s’inspire de l’emblématique Game Boy. Cela signifie qu’il a de la place pour un écran plus grand au rapport 4:3, mais il perd également l’un des sticks analogiques. Cependant, à presque tous les autres égards, il est identique aux autres membres de la famille RG351.

Disponible dans des designs de boîtier noir squelette, gris Game Boy et effet grain de bois, le RG351V est alimenté par un processeur quadricœur 1,5 GHz (RK3326) et 1 Go de RAM. Il est livré avec EmuELEC installé par défaut (bien que nous vous recommandons de passer à 351ELEC), tandis que la batterie 3900 mAh offre entre 3 et 5 heures de lecture. Le D-pad et les boutons sont tous excellents, même les quatre boutons d’épaule, qui sont situés à l’arrière de l’appareil dans ce qui semble initialement être une position assez étrange. Le haut-parleur est percutant et vous bénéficiez également du bonus supplémentaire d’un deuxième emplacement pour carte MicroSD. Enfin, le RG351V a un net avantage sur le RG351P (la version boîtier en plastique) car il intègre le WiFi.

Images : la vie de Nintendo

Bien que les proportions de style DMG du RG351V signifient qu’il n’est pas aussi convivial que le RG351P et le RG351M, il est confortable à utiliser et l’écran est absolument fantastique ; non seulement il offre le rapport hauteur/largeur parfait pour la grande majorité des jeux rétro, il est lumineux, a un contraste époustouflant et est doté d’angles de vision solides.

Le retrait de ce deuxième stick analogique n’est pas un coup aussi dur qu’on pourrait s’y attendre, bien que celui qui reste soit situé un peu trop bas à l’avant de l’appareil, ce qui le rend difficile à utiliser pendant des périodes prolongées avec des courbatures. pouce. Sinon, l’orientation verticale améliore considérablement l’expérience utilisateur, si vous nous le demandez.

Comme c’est le cas avec les autres variantes du RG351, le RG351V offre une excellente émulation pour NES, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, SNES, Mega Drive, PC Engine, Neo Geo et (la plupart) des jeux d’arcade, mais il a du mal avec Titres N64 et Dreamcast. Les jeux PlayStation One fonctionnent bien, cependant. Comme toujours, nous vous conseillons vivement de vous procurer vos propres ROM plutôt que de les télécharger sur Internet.

On soupçonne fortement qu’Anbernic travaille sur le successeur de la gamme RG351 qui, espérons-le, comportera des composants internes plus puissants et de meilleures performances, mais pour le moment, le RG351V est peut-être notre appareil d’émulation portable préféré autour de la fourchette de prix de 100 $ – nous sommes juste drageons pour tout ce qui ressemble à un DMG-01.

Images : la vie de Nintendo

Merci à KeepRetro d’avoir fourni l’Anbernic RG351V utilisé dans cette fonctionnalité.