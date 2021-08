Hands On: le contrôleur Spectra de PowerA pour Switch est un spectacle de lumière avec un attrape

Image : La vie de Nintendo

Nous ne savons pas si vous avez remarqué, mais il y a des LED sur tout ces jours-ci. Si vous vous êtes lancé dans le domaine des jeux sur PC, vous aurez sans aucun doute remarqué la prolifération de lumières colorées sur les claviers et les souris, et cette tendance se répercute également sur les accessoires de console, y compris les joypads qui s’allument comme le 4 juillet. pendant le jeu.

Nous ne pouvons pas dire que c’est une mode qui nous excite vraiment, mais encore une fois, la personne qui écrit ceci est au nord de 40 ans et se plaint quand il ne peut pas trouver ses pantoufles le soir – donc cela pourrait bien être une question d’âge , nous sommes plus qu’heureux de l’admettre. Pourtant, il est difficile de ne pas être attiré par la dernière offre de commutateur de PowerA, le «contrôleur filaire amélioré» Spectra. Équipé de LED à changement de couleur pouvant afficher huit nuances différentes, c’est comme quelque chose hors du film Tron. Vous pouvez sélectionner une seule couleur ou faire passer le pad lentement entre elles, ce qui est un effet soigné.

Ailleurs, le contrôleur dispose d’anneaux anti-friction sur les sticks analogiques et d’un port casque 3,5 mm. Une autre chose que ce pad partage avec les offres plus chères de PowerA – telles que le Fusion Pro hautement personnalisable – est la possibilité de mapper deux boutons supplémentaires à l’arrière du contrôleur à des commandes spéciales, telles que des combinaisons de boutons. Combinez tout cela avec un design confortable, d’excellents boutons et un prix de 30 £, et vous avez une option d’interface assez intelligente – mais, comme vous pouvez vous y attendre, il y a un léger problème ici.

Images : la vie de Nintendo

Comme son nom l’indique, il s’agit d’un pad filaire et ne dispose d’aucune connectivité sans fil. Le câble tressé de 10 pieds est excellent et est même livré avec une section encliquetable à une extrémité, mais le fait que vous soyez toujours attaché à votre station d’accueil Switch peut être un problème pour certains joueurs. Pour d’autres, bien sûr, cela pourrait être une bénédiction – une connexion filaire souffre d’une latence bien inférieure à une connexion sans fil, donc au moins vous savez que vous obtenez la meilleure réactivité, ce qui est important lorsque vous jouez à des jeux en ligne, comme Smash Bros. Ultimate.

Un autre problème est qu’il n’y a pas de grondement inclus, et le pad ne vous permet pas non plus d’utiliser votre amiibo dans le jeu, en raison du manque de support NFC. Lorsque vous empilez tous ces points, il est difficile de choisir entre celui-ci et le contrôleur Pro officiel (bien qu’il soit intéressant de noter que, comme les autres produits de PowerA, ce pad est sous licence Nintendo, ce qui lui donne un avantage par rapport aux autres pads tiers, au moins). Bien sûr, le Pro Controller coûte presque deux fois plus cher, mais vous avez la possibilité d’utiliser une connexion sans fil et filaire, ainsi que HD Rumble et NFC. Si ces choses signifient plus pour vous que l’éclairage LED et les boutons programmables, alors nous vous conseillons de dépenser plus d’argent sur l’option “Pro”.

Cependant, si l’argent est serré et que vous aimez l’idée d’un contrôleur qui vous rappelle constamment un arbre de Noël, alors cette offre alimentée par Spectra vaut le détour.

Veuillez noter que certains liens externes sur cette page sont des liens d’affiliation, ce qui signifie que si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit pourcentage de la vente. Veuillez lire notre divulgation FTC pour plus d’informations.