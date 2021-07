Hands On: Le DLC Mr. X Nightmare de Streets Of Rage 4 est un complément de rêve

Streets of Rage 4 a été un grand succès en 2020, tentant les nouveaux arrivants avec ses visuels élégants et ses combats lourds, et ravissant les vétérans de la série d’un certain âge qui attendaient depuis de nombreuses années une suite officielle. C’est aussi un jeu avec beaucoup de rejouabilité, avec un bon nombre de personnages à débloquer et une campagne généralement plus gourmande. Nous l’avons qualifié de “modernisation parfaite d’une franchise bien-aimée” dans notre revue.

Bien sûr, plus d’une bonne chose est toujours la bienvenue, donc le M. X Cauchemar Le DLC est un ajout passionnant et attendu depuis longtemps. À 7,99 $ / 7,19 £, il s’agit également d’un DLC à prix relativement bas, ce qui est un moyen juste de définir les attentes.

Clarifions rapidement ce que ce contenu supplémentaire ne fait pas et ce que vous obtenez également dans la mise à jour gratuite du jeu qui l’accompagne. Le DLC n’ajoute pas de contenu d’histoire de manière significative, bien que nous continuerons à expliquer ce qui est inclus représente une excellente valeur. Ceux qui n’achètent pas le DLC ont également récemment reçu de nouveaux bonus : le premier est la difficulté « Mania + », qui est incroyablement difficile. Nous n’avons même pas pu terminer la première étape, mais cela dit, il y aura des joueurs plus habiles qui auront passé des heures à maîtriser les combos les plus efficaces de chaque personnage, c’est donc un plus amusant.

Image: Dotemu / Nintendo Life

L’autre gros ajout gratuit – et celui-ci est pour tout le monde – est un assez bon mode d’entraînement. Beaucoup d’entre nous seront tombés sur des combos et des stratégies grâce à la persistance, mais ce mode vous guide à travers les bases mais aussi des combos et des mouvements spécifiques pour chaque personnage. C’est une approche Street Fighter-esque car elle vous montre les entrées et efface la leçon une fois que vous l’avez clouée, et même ceux qui ont joué plusieurs fois au jeu peuvent apprendre quelque chose de nouveau. Si vous achetez le DLC, les nouveaux personnages reçoivent également leurs propres modules de formation individuels pour aider les joueurs à apprendre leurs capacités.

Alors, sur le contenu de Mr. X Nightmare. Tout d’abord, si vous n’avez pas encore terminé le jeu principal, vous aurez immédiatement trois nouveaux personnages disponibles : Estel Aguirre, Shiva et Max Thunder. Chacun apporte quelque chose d’un peu différent à la table, et la tendance dans les trois est qu’ils respectent les mêmes normes d’animation et de moveset que le casting principal, ce qui est excellent à voir. Lorsque vous jouez à travers l’histoire avec ces personnages, c’est comme lorsque vous utilisez des combattants rétro à débloquer – l’histoire est inchangée. Les cinématiques sont les mêmes, le seul problème étant que ces modules complémentaires DLC sont les patrons de la campagne; lorsque vous combattez “vous-même”, l’ennemi prend une teinte multicolore pour éviter toute confusion, c’est donc une solution aussi élégante que possible sans changer fondamentalement l’histoire.

Image: Dotemu / Nintendo Life

Estel Aguirre, un flic coriace que vous rencontrez en premier dans la campagne, mélange un peu du combat rapproché robuste d’Axel avec une vitesse décente. Son attaque sautée a une portée formidable pour traverser l’écran, avec un « Blitz Move » similaire à Blaze. Le Star Move est particulièrement amusant, reproduisant l’équivalent du «boss» mais occupant une grande partie de l’écran – pour ceux qui ont de bons souvenirs de l’original Streets of Rage, c’est un retour en arrière impressionnant.

Image: Dotemu / Nintendo Life

Vient ensuite Shiva, qui se sent un peu plus unique dans son approche. Par exemple, son Blitz Move a plus d’animation de récupération que la plupart, mais lorsqu’il est utilisé efficacement, c’est une finale parfaite. Son Offensive Special, de même, fonctionne un peu différemment selon l’emplacement de l’ennemi. Le potentiel de combo est très élevé, surtout lorsque vous passez des attaques terrestres aux attaques aériennes, il ne fait donc aucun doute que Shiva deviendra un favori. Et comme une touche soignée, il fait quelque chose de différent avec des armes ; les fans avides peuvent probablement deviner ce que c’est.

Image: Dotemu / Nintendo Life

Enfin, nous avons Max Thunder, un favori rétro et l’un des patrons les plus difficiles – sans doute irritants – de la campagne. En tant que lutteur musclé, il est naturellement très lent. Pourtant, il est extrêmement puissant, en attaques standard et spéciales. Les grappins sont amusants, bien sûr, mais nous dirons que son Blitz Move est sans doute cassé – en faveur du joueur, mais toujours cassé. Si vous l’exécutez avec succès (appuyez deux fois sur la gauche ou la droite + « Y »), vous pouvez le spammer à plusieurs reprises avec pratiquement aucun temps de recharge, ce qui permet même de coincer les ennemis contre le côté de l’écran. Cela ne nous surprendrait pas s’il y avait un petit ajustement “d’équilibrage” dans une mini mise à jour sur la route.

Les trois personnages sont très amusants à utiliser, et compte tenu du prix que nous payons régulièrement pour les personnages de Super Smash Bros. Ultimate, ils ont sans doute une valeur suffisante à eux seuls. Cependant, le nouveau mode principal est « Survie », qui est censé être l’offre principale du DLC. Il ne met pas beaucoup d’efforts dans l’aspect «histoire» au-delà d’un écran de texte, mais le mode lui-même compense ce petit manque de flair.

Image: Dotemu / Nintendo Life

Une fois que vous y êtes, vous pouvez choisir n’importe quel personnage déverrouillé et traverser des niveaux de plus en plus difficiles et des vagues d’ennemis. Chaque niveau est une arène unique avec des ennemis et des facteurs environnementaux variés, et lorsque vous nettoyez une pièce, vous choisissez un avantage intéressant – effet de poison sur les mouvements, « compagnon » aléatoire pour vous aider, vitesse de marche accrue et bien d’autres – et passez à autre chose. Chaque niveau augmente en difficulté, avec des rencontres de boss à intervalles réguliers, jusqu’à ce que vous passiez confortablement tout le monde à presque survivre. Il y a de la nouvelle musique, des types d’ennemis de retour et des environnements fantastiques qui apportent la nostalgie des vétérans ou qui ont simplement l’air cool pour les nouveaux arrivants.

Il y a aussi deux options dans ce mode. Notre préféré est Weekly Sim, un ensemble de scènes que vous pouvez essayer de battre. Le set de la première semaine nous a laissé perplexe avec un niveau qui avait des fosses de doom et des obstacles oscillants; la formule “une mort = game over” peut sembler cruelle dans des étapes comme celle-là. C’est notre seule critique légère de “Random Sim”, l’autre option, car certaines arènes et combinaisons d’ennemis peuvent sembler un peu bon marché et injustes en de rares occasions. Oui, nous savons, certains diront « bon courage », mais une course peut se terminer brusquement avec ce qui ressemble à un contrôle limité.

Image: Dotemu / Nintendo Life

Dans l’ensemble, cependant, le mode Survie est très amusant et particulièrement bien adapté à la version Switch. Une course peut prendre 15 à 20 minutes, c’est donc un excellent combat de la taille d’une bouchée. Pour chaque course, vous gagnez de l’expérience pour le personnage qui déverrouille éventuellement des mouvements spéciaux alternatifs, que vous pouvez ensuite utiliser dans tous les modes. Ajoutez des goodies de galerie à débloquer et de nouvelles armes originales, etc., et l’incitation à faire régulièrement quelques courses dans le mode est élevée.

Et donc, en tant que module complémentaire relativement abordable pour améliorer Streets of Rage 4, Mr X. Nightmare est à la hauteur. Le nouveau contenu correspond à la qualité du jeu principal, bouleversant l’expérience avec de nouveaux personnages agréables et un mode supplémentaire puissant dans lequel puiser. Pour les fans anciens et nouveaux, ça vaut le coup d’oeil.

Ce DLC a été joué sur Nintendo Switch grâce à un code gratuit de l’éditeur. Au moment de la publication, le DLC Mr X Nightmare n’est pas disponible à l’achat sur le Switch eShop en raison d’un problème technique, cela devrait être bientôt corrigé et nous mettrons à jour l’article lorsqu’il sera résolu.