Hands On: Le RG300X d’Anbernic est un micro Game Boy renforcé qui exécute des émulateurs

Nous avons déjà couvert les exploits de la société chinoise Anbernic sur Nintendo Life, grâce à notre couverture de son ordinateur de poche RG351 généralement excellent. La société est devenue populaire ces dernières années en raison du fait qu’elle combine un excellent design avec une ergonomie solide – et ses systèmes sont assez décents lorsqu’il s’agit de reproduire des consoles classiques via l’émulation.

Le dernier effort d’Anbernic, le RG300X, semble suivre le même schéma. C’est clairement un clone de la Game Boy Micro en termes de design – il arrache même le style ” édition Famicom ” vu dans une version japonaise exclusive de cet ordinateur de poche Nintendo particulier – mais est légèrement plus grand et a un plus grand, 640 x 480 pixels 3- écran pouces. Il ajoute également deux boutons supplémentaires pour le visage et deux boutons d’épaule supplémentaires pour faire bonne mesure – oh, et vous chargez sa batterie de 2 500 mAh à l’aide de l’USB-C.

Le D-pad est excellent, tout comme les boutons, mais l’écran LCD est quelque peu décevant. Il a l’air délavé et terne, surtout par rapport à l’écran du RG351. Du côté positif, il a un rapport hauteur/largeur qui est plus adapté aux jeux rétro que les écrans vus sur de nombreux autres appareils portables de ce type.

Au cœur du RG300X se trouve le même processeur double cœur JZ4770 à 1,0 GHz que l’on trouve dans de nombreux ordinateurs de poche d’Anbernic. De nombreux fans s’attendaient à ce que la société passe à un chipset plus rapide, mais étant donné la pénurie de puces qui sévit actuellement dans le monde, c’est peut-être un peu optimiste. Cela signifie que du point de vue des performances, le RG300X ne va pas épater la concurrence, mais cela signifie au moins que l’émulation 8 bits et 16 bits est solide. Il n’y a pas de stick analogique à proprement parler, donc vous voudrez probablement vous en tenir aux titres pré-N64 de toute façon.

L’unité qui nous a été envoyée pour examen (par le revendeur en ligne DroiX) utilise le système d’exploitation OpenDingux basé sur Linux, qui est assez ancien et obsolète par rapport aux normes modernes, en particulier par rapport au système d’exploitation EmuELEC utilisé sur d’autres appareils Anbernic. Il y a une chance que quelqu’un publie un firmware personnalisé pour le RG300X à l’avenir, bien sûr, mais pour le moment, la navigation dans l’interface utilisateur du système est parfois très lourde – et il va sans dire que la plupart des détaillants fournissent l’unité sans aucune ROM incluse, donc vous devrez les acquérir vous-même, légalement si possible.

Pour le prix demandé d’environ 70 £ – légèrement moins que le RG351 vendu – le RG300X vaut certainement le détour, surtout si vous êtes vendu sur le design de style Game Boy Micro. Nous devons dire que c’est certainement l’aspect le plus attrayant de ce produit. L’émulation est généralement correcte, en supposant que vous souhaitiez vous en tenir aux titres NES, SNES, Mega Drive et GBA. Il est dommage que l’affichage soit inférieur à celui des autres produits d’Anbernic et que son système d’exploitation ressemble à une telle relique du passé.

