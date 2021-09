Hands On: Nous avons créé un GameCube Pad dans le Sim Farm de style Minecraft ‘Staxel’

Image : Evan Amos

Rassemblez-vous, les amis, pour une histoire d’amour, de perte et d’échec : car jamais une histoire de plus de malheurs que celle de Kate et de sa, euh, manette GameCube.

Revenons un peu en arrière. C’était un vendredi soir après une semaine longue et fatigante, et mon partenaire et moi nous sommes assis pour une partie de Staxel, qui est une sorte d’hybride Minecraft-Animal Crossing-Harvest Moon lancé le 23 septembre et entièrement composé de voxels. Comme c’était la semaine du 20e anniversaire de la GameCube, nous avons décidé (ou, eh bien, j’ai proposé à l’éditeur) d’essayer l’aspect coopératif du jeu en construisant une manette GameCube, pour célébrer la forme de jeu préférée de tous qui n’est pas déjà un cube.

Mon partenaire (que j’appellerai dicey, parce que c’est ainsi qu’il s’appelle lui-même) et moi avons joué pas mal de Minecraft, à l’époque où nous étions à longue distance; nos créations comprenaient un impressionnant système de train Nether et un enclos d’ours polaire sur le thème des icebergs. Nous ne sommes pas exactement des maîtres architectes, mais j’espère que cela vous donne une idée du fait que nous ne sommes pas des novices en matière de construction.

Je sais que cette version de Minecraft n’a pas l’air très impressionnante, mais c’était le cas, d’accord ?

Notre travail à Staxel était un peu plus délicat. Il faut toujours un certain temps pour apprendre les ficelles d’un nouveau jeu, mais Staxel pourrait être plus convivial. Aussi étrange que cela puisse paraître, pour un jeu fortement inspiré du jeu de Mojang, il aurait peut-être été agréable d’avoir plus de similitudes, en particulier dans la façon de jouer. En fait, ce sont les différences entre Staxel et Minecraft qui finiront par être notre chute.

Mais n’anticipons pas sur nous-mêmes.

Vous voyez, là où Minecraft se concentre sur l’extraction de blocs, leur fusion, leur fabrication et leur combinaison en de nouveaux blocs, Staxel est un peu plus granulaire. Minecraft a la seule table d’artisanat; Staxel en a 12, avec des bancs d’artisanat individuels portant tous des verbes allant de « assembler » et « sculpter » à « combiner » et « construire ». La cuisine devient encore plus compliquée, car vous aurez besoin de bancs séparés à trois carreaux pour hacher, bouillir, frire, mélanger et cuire. Honnêtement, beaucoup de ceux-ci semblent être des synonymes de la même chose, mais toutes les recettes que vous avez vous diront au moins laquelle vous devez utiliser.

Je cherche vraiment plus un indigo, en fait…

Heureusement, vous pouvez simplement acheter la plupart de ce dont vous avez besoin. Il y a deux magasins dans le centre-ville de Staxel, l’un qui vend plein de trucs, et l’autre qui vend… plein d’autres trucs. La démarcation entre les deux est certes floue, mais pour avoir besoin de beaucoup de choses pour construire un contrôleur GameCube, cela a fonctionné en notre faveur.

S’il s’agissait de Minecraft, nous descendrions dans les profondeurs de la Terre pour trouver les blocs adaptés à nos besoins (probablement du beau béton violet, ou de l’améthyste si nous nous sentons chics), mais à Staxel, c’est loin, LOIN plus facile de tout acheter. Tout, des outils aux meubles, a déjà été fait pour vous, et si vous pouvez braver avoir à parcourir les objets extrêmement minuscules dans les magasins, vous serez équipé en un rien de temps.

Désolé! Mais aussi merci

Nous avons acheté tout le violet dans le magasin, et rien n’était vraiment le bon violet. Heureusement, Staxel propose une autre fonctionnalité que je n’ai jamais vue auparavant : la possibilité de cambrioler les maisons des gens. Ne pas voler les maisons des gens, remarquez – en fait voler les maisons elles-mêmes, brique par brique. Vous voyez, il y avait un type en ville dont le toit était exactement de la bonne teinte de violet GameCube, et nous avons donc volé son toit comme de simples voleurs de cuivre pillant une église.

Minecraft vous permettra de détruire les maisons des villageois, bien sûr, mais cela ne vous oblige pas à entrer dans un menu pour sélectionner l’option pour le faire, vous avertissant que vous ne devriez jouer avec les bâtiments du jeu que si vous “savez ce que vous” re fais”. Cela ressemble beaucoup plus à un crime de cette façon.

Briques obtenues, il était temps de construire, et nous avons décidé d’opter pour une manette GameCube verticale — pour mieux la voir de loin. Pendant que je faisais mes courses, mon partenaire a défriché un petit terrain et a commencé à construire un grand et très laid support de terre sur lequel nous pouvions placer le contrôleur. Jusqu’ici tout va bien!

Nous avons commencé à décrire une forme de contrôleur, et il n’arrêtait pas de se plaindre que nous “aurions dû construire un GameCube à la place” ou “au moins le logo GameCube”, mais je lui ai dit qu’il était un lâche de vouloir prendre la solution de facilité en construire quelque chose qui ressemble déjà à un gros voxel.

Ensuite, il était temps pour les boutons et les bâtons. Contrairement à Minecraft, vous ne pouvez pas simplement mettre les choses où vous voulez, et j’ai été déçu d’apprendre que quelques-uns des objets du jeu, comme un bol de nourriture rouge, un jeton de dames rouges et un petit tabouret, tous aurait fait un petit bouton B parfait – ne pouvait pas être placé horizontalement.

Ça se rapproche, n’est-ce pas ?

Nous commencions à perdre de l’élan et du moral, surtout lorsque les jours se sont rapidement transformés en nuits et qu’il était difficile de voir quoi que ce soit, encore moins quel violet utiliser. Même pendant la journée, toutes les lumières, y compris dans le magasin, sont de cette sorte de jaune orangé terne et maladif, ce qui rend vraiment difficile de juger les couleurs et les formes. Ensuite, il y avait juste des détails petits mais gênants, comme le fait que les personnages ne peuvent pas traverser des espaces qui ne font pas au moins deux pâtés de maisons, ou que les magasins rafraîchissent apparemment leur stock au hasard, ce qui rend difficile d’acheter plus de ce bloc dont nous avions besoin.

À ce stade, le jeu nous a dit que “quelque chose” se passait en ville – et que “quelque chose” s’est avéré être un tas de portails magiques qui nous ont emmenés dans un endroit appelé Fairy Island, où tout était rose. Le rose n’est pas violet, alors nous sommes partis, mais c’était agréable d’aller quelque part qui n’était pas la même petite île sur laquelle nous avons frayé.

Euh, rose ? Non merci.

Revenons au contrôleur. C’est au moins à ce stade que nous commençons à être extrêmement frustrés par l’expérience de jeu, car la gestion des stocks dans Staxel peut être pénible.

Tout est minuscule. Il n’y a pas de stockage. Vendre des choses est un processus douloureux qui nécessite de placer des objets individuels sur un stand et de sélectionner “vendre”, un par un, et parce qu’il y a BEAUCOUP d’outils différents, qui sont tous des monotâches, votre inventaire est CONSTAMMENT plein de houes, de marteaux , des pioches, des pelles et les dix milliards de recettes et de tables d’artisanat différentes dont vous avez besoin. C’était comme si nous essayions de construire un lit IKEA avec la moitié des instructions manquantes et quinze fois plus de clés Allen que nous n’en avions besoin, tout en essayant de tenir les courses d’une semaine dans nos bras.

S’il vous plaît ne mentionnez pas que c’est bancal d’un côté. Nous savons.

Mais malgré tout cela, nous avons réussi. Nous l’avons fait! Nous avons construit un contrôleur GameCube.

Et puis, la tragédie a frappé.

Quelques secondes avant la catastrophe

J’ai commencé à détruire le mur de terre derrière le contrôleur que nous avons placé là pour plus de stabilité, et – à notre insu tous les deux – c’était le début de la fin, car apparemment c’était un mur de terre porteur.

Le contrôleur a explosé en confettis de voxels, et juste comme ça, notre travail – notre hideux chef-d’œuvre – avait disparu. Nous avons récupéré les blocs, mais le temps du pad était passé. Nous avons construit une petite tombe pour notre contrôleur tombé, qui consistait en un grand “RIP” violet que vous pouvez voir depuis l’espace. Compte tenu de mon expérience avec le jeu, je ne me vois pas retourner à Staxel de si tôt. En fait, je ne suis même pas sûr de pouvoir le faire ; l’écran indique qu’il “ferme le jeu” depuis environ une demi-heure maintenant.

RIP, manette GameCube. Nous vous connaissions à peine.

J’aimerais dire que tout cela était en quelque sorte un hommage approprié au GameCube à l’occasion de son 20e anniversaire, mais je pense que j’aurais mieux fait de faire un gâteau avec un glaçage violet. Je n’aurais pas eu à voler le toit d’un voisin pour ça.

Staxel sortira sur le Nintendo Switch eShop le 23 septembre.