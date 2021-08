Hands On: One Man’s Vision a façonné le GameForce CHI de style GBA

Image : La vie de Nintendo

Si vous connaissez la série d’ordinateurs de poche axés sur l’émulation qui ont émergé de Chine au cours des dernières années, alors le travail d’Anbernic et Bitt Boy sera sans aucun doute déjà sur votre radar. Bien qu’il s’agisse clairement de menu fretin par rapport à Nintendo, Sony et Microsoft, ce sont toujours des entreprises avec une bonne quantité de ressources à leur disposition.

GameForce peut, à première vue, sembler être une tenue très similaire, mais c’est en grande partie le travail d’une seule personne, Gao Feng, un passionné de jeux rétro qui s’est donné pour objectif de créer le parfait portable basé sur l’émulation.

Le résultat final est le GameForce CHI, un ordinateur de poche de style Game Boy Advance qui exécute le système d’exploitation EmuELEC et propose des fonctionnalités telles qu’un écran de résolution 640 x 480, le WiFi, deux sticks analogiques et une batterie de 3000 mAh. Tout est alimenté par le Rockchip RK3326 – le même « système sur puce » que l’on trouve dans de nombreux autres ordinateurs de poche chinois – et stocke les émulateurs et les ROM sur des cartes MicroSD.

À première vue, le GameForce CHI semble en effet très bon marché, ce qui n’est pas aidé par les LED plutôt fantaisistes à l’intérieur du boîtier, qui s’allument pendant le jeu (vous pouvez changer leur couleur ou les désactiver complètement). Le boîtier en plastique est assez solide mais le design est plutôt enfantin, tandis que les boutons semblent un peu décalés au départ. Cependant, il est clair que Gao Feng a passé beaucoup de temps à peaufiner l’ergonomie de celui-ci, car malgré son apparence maladroite, il est en fait très confortable à utiliser. L’écran est également fantastique.

Il convient de noter que Gao Feng fournit l’ordinateur de poche sans aucun système d’exploitation ou jeu chargé – il n’y a même pas de carte MicroSD incluse normalement. Cependant, les revendeurs – comme DroiX, qui a gentiment fourni l’unité présentée ici – regrouperont EmuELEC avec l’appareil. Vous devez toujours vous procurer vos propres ROM (légalement, si possible), bien sûr, mais avoir le système d’exploitation prêt à l’emploi facilite certainement les choses.

L’émulation de tout ce qui a précédé la PlayStation est solide comme le roc, et le magnifique écran et les haut-parleurs percutants du GameForce CHI en font une expérience AV très agréable. Le D-pad est également fantastique, et nous aimons le fait qu’il soit placé haut sur le boîtier, au-dessus du stick analogique gauche. Cependant, lors de l’exécution de choses comme N64 et PSP, les performances sont un peu plus aléatoires – comme ce fut le cas sur l’Anbernic R351 et le Retroid Pocket 2.

Il y a cependant quelques problèmes sérieux à noter ici. Les normes de production sont clairement inférieures à ce que vous attendez d’autres entreprises ; il y avait de la poussière emprisonnée sous l’écran de notre unité d’examen, et l’écran de protection qui se trouve au-dessus de l’écran avait un défaut d’impression en haut, alors ne vous attendez pas à une qualité de style Nintendo ici. Des combinaisons de boutons hallucinantes sont nécessaires pour faire des choses simples comme quitter un émulateur ou modifier le niveau de volume, et celles-ci varient selon que vous êtes dans l’interface utilisateur EmuELEC ou dans un émulateur, ce qui n’est pas idéal.

Pour cette raison, il est difficile de recommander le GameForce CHI à des concurrents comme le R351, mais peut-être que Gao Feng pourra faire évoluer ce concept et produire quelque chose qui sera plus proche de sa vision la prochaine fois.

