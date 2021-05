Haney conserve la ceinture WBC, mais il est obligé de travailler pour cela ⋆ .

Il n’avait pas tout à sa manière, mais Devin Haney a défendu son titre WBC des poids légers avec une victoire par décision unanime sur l’ancien champion du monde des trois poids Jorge Linares à Las Vegas.

Haney se dirigeait apparemment vers une victoire confortable samedi soir jusqu’à ce qu’il soit pris au menton par une brillante main droite courte à la fin du 10e tour.

Haney a vacillé dans son coin et a passé la majeure partie du 11e tour à récupérer avant d’obtenir le feu vert avec des scores de 116-112, 116-112 et 115-113.

Cela avait été une procession avant que Haney ne soit attrapé.

Le joueur de 22 ans a parfaitement frappé lors des premiers tours et a été plus rapide, plus intelligent et plus habile que Linares alors que le Vénézuélien a été sélectionné à l’extérieur.

Bien que son meilleur travail ait été fait à distance, Haney n’avait pas peur d’échanger à l’intérieur alors qu’il cherchait à rappeler son talent à la division des poids légers.

Jusqu’au 10, la performance de Haney a souligné sa légitimité à trois semaines de la défense du titre mondial IBF, WBO, WBA et The Ring du champion unifié Teofimo Lopez contre l’Australien George Kambosos Jr. à Miami.

Haney et Lopez sont au sommet de la division, mais 135 livres sont l’un des plus intrigants de la boxe, avec Ryan Garcia, Vasiliy Lomachenko, Gervonta Davis et Kambosos tous dans le mélange.

Haney, 22 ans, a été critiqué pour une victoire unilatérale mais sans incident par décision unanime contre Yuriorkis Gamboa en novembre, et il y aura beaucoup de commentaires autour de cette victoire après qu’il ait boité jusqu’à la cloche finale.

En fait, Haney a été hué à la fin du combat et à nouveau lors de son entretien d’après-combat sur le ring.

“Je suis venu ici, j’ai remporté la victoire et je suis satisfait”, a-t-il déclaré devant une foule insatisfaite au Mandalay Bay.

«Je peux boxer, je peux frapper. Il m’a frappé avec un bon coup, j’ai fait face à l’adversité mais j’ai fait le travail.

Malgré un rendez-vous avec Kambosos le 19 juin, Lopez a déjà appelé à se battre avec Haney pour tous les titres. C’est un combat auquel Haney est également ouvert.

“Bien sûr, je veux que les plus gros combats se produisent”, a-t-il déclaré lorsqu’on l’a interrogé sur un éventuel combat avec Lopez. « Si Teofimo Lopez est le prochain, faisons en sorte que cela se produise. Si Teofimo veut l’avoir ensuite, faisons-le pour toutes les ceintures.

C’était un jabfest de Haney au cours des deux premiers tours. L’Américain s’est battu en grande partie sur le pied arrière, mais a décoché un coup rapide comme l’éclair à la tête et au corps de Linares.

Linares a bien accroché mais a été laissé dans les airs alors qu’il luttait pour réduire la distance sur Haney.

Haney était à son meilleur en travaillant loin de Linares de l’extérieur, mais il n’avait pas peur d’échanger de près et au sixième tour, il avait commencé à lancer de plus gros tirs à la recherche de l’arrêt.

Linares était marqué et fatigué après le septième, mais il avait toujours une puissance énorme et était aussi dangereux qu’il l’était plus tôt.

Il l’a prouvé au 10e, lorsque Haney a été stupéfait par une main droite courte parfaite. Haney a vacillé dans son coin et, malgré le sourire entre les tours, était toujours bourdonné au 11e.

« C’était un bon coup. Je n’ai jamais été blessé, j’ai boxé intelligemment », a déclaré Haney. « C’était un bon coup mais ça n’a pas fait mal.

« Lorsque vous êtes touché par un bon tir, vous devez être intelligent. C’était le plan de match. Vous devez continuer à faire ce que le plan de match était. Je l’ai fait et j’ai remporté la victoire.

Les jambes de Haney avaient disparu et il a été forcé de s’accrocher alors qu’il rencontrait le plus d’adversité qu’il ait jamais rencontré sur le ring. Linares a cherché l’arrêt, mais le jeune Américain s’est frayé un chemin dans le tour dès la dernière minute.