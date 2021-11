Haney contre Garcia, la vraie boxe vs. spectacle

Marcos Nogueroles Hernandez

Parfois, le fan se referme sur le groupe et adopte une attitude intransigeante envers certains boxeurs. Cela arrive très souvent chez certains fans qui ne défendent que certains et qui critiquent toujours les autres, mais ce n’est pas non plus exclusif à la boxe ou à la vie elle-même.

Cela se produit dans tous les sports. La défense patriotique que font certains de leurs combattants est très légitime mais est parfois ridicule. Si nous sommes objectifs et traitons tout le monde de la même manière, nous pouvons voir quel boxeur mérite une chance et qui obtient le plus de battage médiatique.

Le plus juste serait de comparer des cas similaires et de voir la différence.

Regardons l’affaire Haney c. Garcia.

Devin Haney C’est un boxeur nord-américain très critiqué par les fans latins qui soutiennent que le nord-américain est un boxeur ennuyeux qui court plus que se bat. Une telle critique subjective est légitime car chacun est libre d’avoir ses propres goûts.

A mon avis, c’est un boxeur très technique et rapide qui manque de punch et qui a montré une certaine fragilité lors de l’absorption des coups. À ce stade, il a déjà deux belles victoires contre Gamboa et Linares qui lui ont causé des ennuis.

Ce que Haney a, il l’a gagné en boxant et pour le meilleur ou pour le pire, c’est un vrai boxeur qui se légitime avec son travail et ses performances sur le ring. Jusqu’où Haney atteint, c’est autre chose.

Ryan García est cependant un boxeur qui fonde son succès sur ses performances constantes sur les réseaux sociaux. Il n’a fait qu’un seul combat d’un certain niveau dans sa carrière et cette année il a été plus à l’extérieur qu’à l’intérieur de ce sport.

Il allait affronter JoJo Díaz mais a refusé le procès pour des raisons médicales. Qui va affronter JoJo Díaz ?Eh bien, Haney. Là, vous avez la différence.

Aujourd’hui, ce sport souffre des interférences constantes des youtubeurs et autres médias qui délégitiment les combats puisque beaucoup ne sont même pas des professionnels.

Que cela se passe entre les Logan Paul de garde est compréhensible, mais qu’un jeune boxeur, avec des qualités et du potentiel, se prête à combattre le gâteau pour le simple bénéfice économique me semble triste et regrettable. La vraie boxe demande un effort et un dévouement constants, savoir endurer la douleur et se lever.

Show boxing ne nécessite que du marketing.