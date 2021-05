Haney en excellent état pour défendre son titre

Le champion des poids légers du World Boxing Council, l’Américain Devin Haney (25-0, 15 KOs), affrontera le triple champion du monde vénézuélien, Jorge Linares (47-5, 29 KOs), le 29 mai au Michelob Ultra Las Vegas Arena, sur un panneau d’affichage qui sera diffusé sur DAZN.

Dans son combat le plus récent, Haney a battu l’ancien champion du monde cubain Yuriorkis Gamboa (30-4, 18 Kos) par décision unanime en douze tours. Linares, pour sa part, ne s’est pas battu depuis plus d’un an, et après avoir été testé positif au coronavirus, il est complètement rétabli et préparé à ce grand engagement.

Haney est à Las Vegas dans la dernière étape de sa préparation pour ce combat tant attendu et est en excellent état pour défendre sa couronne verte et or WBC.