Haney et Linares face à face

L’Américain Devin Haney défendra sa couronne des poids légers au World Boxing Council contre l’ancien champion vénézuélien Jorge Linares ce samedi au Michelob ULTRA Arena de Las Vegas, Nevada.

Ce jeudi, les deux guerriers étaient face à face lors d’une conférence de presse avant le combat attendu qu’ils mèneront.

Haney, 22 ans, détient un record invaincu de 25-0-0 avec 15 KO et est l’un des combattants les plus forts aujourd’hui.

Dans son combat le plus récent, il a battu l’ancien champion du monde cubain Yuriorkis Gamboa par décision unanime en douze rounds.

Jorge, qui a eu une excellente préparation au Teiken Boxing Gym, le gymnase de boxe le plus représentatif du Japon depuis 1926, ne s’est pas battu depuis plus d’un an, et après avoir été testé positif au coronavirus, il est complètement rétabli et prêt pour cela. engagement.

«Je suis très excité de faire ma troisième défense de titre mondial contre un grand combattant comme Jorge. Il a été champion du monde dans trois divisions et a combattu au niveau du championnat au cours des 13 dernières années. J’ai grandi en regardant Linares, et le fait que ce combat ait lieu à Las Vegas est incroyable. Les fans de boxe du monde entier verront un grand match. Je vais montrer au monde que je suis le meilleur poids léger du monde », a déclaré Haney.

«C’est le moment pour moi de montrer au monde que j’ai encore beaucoup plus à donner à 135 livres. Devin Haney est un jeune homme talentueux et rapide. Mais quand j’avais son âge, j’étais déjà devenu champion du monde en arrachant le titre poids plume à un grand champion comme Oscar Larios. Maintenant, j’ai beaucoup plus d’expérience et je me sens plus fort et meilleur que jamais », a déclaré Linares.