Haney obéit sans convaincre : gagne Diaz et défie Kambosos

Devin haney Il a quitté San Francisco quand il était enfant et s’est installé à Las Vegas. Son père voyait un potentiel pour lui dans la boxe et savait que le meilleur endroit pour grandir était « Sin City ». Des années après ce changement de vie, Haney a joué dans un procès au MGM Grand. C’était son rêve, mais il a reçu des huées de ce qui devait être son public. Les fans ont soutenu son rival, Joseph ‘Jojo’ Díaz. Une honte pour lui. C’était le bon jour pour changer la perception qui part toujours… mais encore une fois c’était le devoir. Haney a battu Diaz par décision unanime (117-111, 117-111 et 116-112) pour conserver la Coupe du monde WBC des poids légers. Un pas de plus, mais les coutures étaient visibles. Encore une fois. A 23 ans, la route est encore longue. Ils ne doivent pas courir avec lui.

Haney s’aimait bien au début. Jojo lui a « donné » les deux premiers tours. Díaz était très calme, essayant de voir ce que son adversaire apportait. Devin en a profité pour envoyer avec le jab et commencer à prendre de nombreux coups dans la zone de flottement. « Travail facile », mais dans le troisième, le rythme a changé. Jojo serra et cela le mit mal à l’aise. Le prétendant (il est arrivé en tant que champion par intérim, mais pour les besoins du titre en jeu, il était un challenger) semblait peser sur ses jambes. Cela pourrait être un must, mais il n’avait pas besoin d’être à 100% pour enfermer Haney. ‘The Dream’ devenait seul contre les coins et là il souffrait.

Díaz a serré, connecté des mains dures, très dures, mais dans le calcul général, ce n’était pas utile. Il allait contre le champion et prenait beaucoup de coups. Haney, même s’il n’était pas à l’aise, a été précis et a réussi à mettre ses combinaisons à décanter la plupart des rondes. Qu’est-ce qui manquait dans une large victoire de points ? Beaucoup. Quand les coups ont commencé à le frapper, il ne s’est pas amusé, il ne savait pas comment créer des espaces contre un rival apparemment diminué, il n’a pas non plus profité de sa taille et quelque chose devrait l’inquiéter : son coup de poing n’a jamais arrêté Diaz (qui a péché dans la précipitation et la continuité à certaines occasions), qui a reçu des coups de poing, mais n’a jamais vacillé. Malgré tout, le plan l’a exécuté et lorsqu’il a terminé, il a exécuté la dernière partie. Il a défié George Kambosos, qui était un commentateur sur DAZN, pour « une véritable unification ». Eddie Hearn, son promoteur, avait déclaré que le combattant ne verrait pas d’inconvénient à se rendre en Australie. Peut-être que l’enfer est plus grand vu que vu, mais Haney le veut.