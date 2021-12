Haney vs Diaz : Devin Haney bat JoJo Diaz par décision unanime et reste invaincu

Haney conserve la ceinture légère WBC. @DAZNBoxing

Le champion WBC des poids légers, Devin Haney, a remporté une victoire de plus ce samedi après avoir battu Joseph Diaz par décision unanime au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas Nevada.

C’était un combat serré mais petit à petit Haney travaillait pour remporter la victoire, ce qui lui a valu de rester invaincu en tant que professionnel et de conserver également la ceinture légère verte et or WBC.

Devin Haney a arrêté JoJo Diaz dans son élan et a conservé son titre WBC des poids légers

Les trois juges ont vu gagner Devin, qui a levé la main grâce aux cartes de 117-111, 117-111, 116-112, un triomphe clair qui ne laissait rien à la spéculation.

A la fin du combat JoJo a reconnu le triomphe de son rival et lui a montré son respect au-dessus du ring dans ce qui n’était que sa deuxième défaite. en tant que boxeur professionnel.

Tout le respect entre Devin Haney et JoJo Diaz après le combat