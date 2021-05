Haney vs Linares en direct: Comment regarder le choc de boxe légère en ligne de n’importe où

Il y a une énorme différence de 13 ans entre ces deux combattants dans ce qui pourrait s’avérer un combat pour le titre léger déterminant pour les deux hommes à chaque extrémité de leur carrière. Lisez la suite pour votre guide complet pour regarder une diffusion en direct de Devin Haney vs Jorge Linares et ne manquez pas un seul coup de poing.

Le champion WBC invaincu Haney est largement considéré comme l’un des talents les plus brillants du sport. Bénéficiant d’un formidable record de 25-0, le Californien de 22 ans a réussi deux défenses de son titre, mais la confrontation de ce soir contre “El Nino de Oro” représente une avancée majeure dans le défi par rapport à ses anciens adversaires.

Linares a remporté des titres mondiaux dans trois catégories de poids: poids plume, super-poids plume et poids léger, le Vénézuélien remportant 47 de ses 52 combats professionnels, dont 29 par KO.

Néanmoins, le vétéran de 35 ans est très bien placé comme l’outsider de ce combat par les bookmakers et aura à cœur de prouver à ceux qui l’ont radié qu’il peut encore affronter les meilleurs du monde.

Lisez la suite pour savoir comment regarder le combat Devin Haney vs Jorge Linares, où que vous soyez dans le monde.

Devin Haney vs Jorge Linares: où et quand?

Cet énorme combat devrait avoir lieu ce samedi à la Michelob Ultra Arena de Las Vegas, Nevada.

Promenades en anneau pour l’événement principal prévu vers 23h HE / 20h PT / 4h BST / 13h AEST / 15h NZST.

Comment regarder Haney vs Linares en ligne aux États-Unis

Le service de streaming DAZN a obtenu les droits de diffusion en direct de cette confrontation très attendue. Un abonnement DAZN coûte 19,99 $ par mois ou 99,99 $ pour l’année.

La couverture de l’événement principal devrait commencer à 18 h HE / 15 h HP sur le canal d’abonnement.

DAZN



DAZN est l’endroit où aller pour diffuser Haney vs Linares en direct aux États-Unis.C’est 20 $ pour le mois ou 100 $ pour l’année.

20 $ par mois chez DAZN

Comment diffuser Haney vs Linares en direct au Royaume-Uni

Les fans de boxe britanniques qui cherchent à regarder ce grand affrontement à Vegas devront également se rendre à DAZN car ils ont les droits exclusifs de montrer ce combat en direct avec son undercard.

DAZN UK est actuellement proposé à un prix avantageux de seulement 1,99 £ par mois.

La construction et la couverture de la sous-carte devraient commencer après 23 heures GMT, l’événement principal devant commencer vers 4 heures GMT.

DAZN



DAZN est l’endroit où aller pour diffuser Haney vs Linares en direct au Royaume-Uni. C’est super bon marché à seulement 2 £ par mois en ce moment.

2 £ par mois à DAZN

Comment diffuser Haney vs Linares en direct au Canada

À l’instar des États-Unis et du Royaume-Uni, le service de streaming DAZN est le réseau vers lequel se diriger pour les fans de Candian Fight qui souhaitent regarder l’action de Sin City.

DAZN offre toujours un essai GRATUIT au Canada pour les nouveaux clients, ce qui signifie que vous pouvez regarder le combat de samedi essentiellement gratuitement. Les abonnements au service coûtent normalement 20 $ par mois ou 150 $ par an.

L’heure du combat est prévue vers 23 h HE / 20 h HP pour l’événement principal.

DAZN



DAZN est l’endroit où aller pour diffuser Haney vs Linares en direct au Canada. Essayez-le gratuitement pendant un mois, puis ne payez que 20 $ par mois par la suite, ou 150 $ pour l’année.

20 $ par mois chez DAZN

Diffusion en direct de Haney vs Linares en Australie

C’est la même histoire Down Under, avec le service de streaming DAZN a les droits australiens pour montrer cet énorme combat.

L’acte de gros titre devrait commencer vers 13 heures AEST en Australie dimanche après-midi.

Un abonnement DAZN est actuellement ridiculement bon marché en Australie où il coûte un prix initial de 2,99 $ AUS par mois.

DAZN



DAZN est l’endroit où aller pour diffuser Haney vs Linares en direct en Australie. C’est super bon marché à seulement 3 $ par mois en ce moment.

3 $ par mois chez DAZN

Devin Haney vs Jorge Linares en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons des détails sur tous les radiodiffuseurs américains, britanniques, australiens et canadiens montrant cet énorme énorme plus loin dans ce guide. Si vous avez l’intention de regarder le combat Haney vs Linares, mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes en essayant de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger, car elle sera probablement géo-bloquée.

C’est là qu’un VPN (réseau privé virtuel) peut être une bouée de sauvetage. Ils vous permettent de changer virtuellement l’emplacement de votre ordinateur portable, de votre tablette ou de votre mobile pour un autre qui se trouve dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options et nous recommandons ExpressVPN comme notre choix n ° 1 en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous maintenant à ExpressVPN et profitez d’une réduction de 49% et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Ou essayez-le avec sa garantie de remboursement de 30 jours. Vous recherchez d’autres options? Voici quelques alternatives actuellement en vente.

Haney vs Linares: carte de combat complète

WBC World Lightweight Title Bout Devin Haney vs Jorge Linares WBC Women’s Junior Welterweight Title Bout Chantelle Cameron vs Melissa Hernandez Middleweight Bout Jason Quigley vs Shane Mosley Jr. contre Nathaniel Tadd Bout poids welter Reshat Mati contre Gilberto Espinoza Zarata Bout poids plume féminin Ramla Ali contre Mikayla Nebel Bout poids moyen junior Amari Jones contre Jonathan Ryan Burrs

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.