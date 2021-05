Hanif Abdurraqib sur “ ce qui se passe ” de Marvin Gaye

Il est remarquable, pour moi, que lorsque Berry Gordy entendu pour la première fois «What’s Going On» à la fin de l’été 1970, il a suggéré que Marvin Gaye allait ruiner sa carrière. Que l’artiste s’engageait dans un chemin dont il ne pourrait pas se remettre. Une partie de cela était simplement des soins. Gaye était le beau-frère de Gordy, et la carrière de Gaye semblait être sur un terrain instable. Un autre gros album raté pourrait causer des dommages irréversibles. L’industrie de la musique est une entreprise, après tout. Il y a des intérêts qui doivent être servis en dehors des investissements personnels qu’un artiste pourrait avoir dans la nature compliquée du monde dans lequel il se trouve.

Mais il y avait des jeunes, mourant dans une guerre. Il y avait des soldats noirs qui rentraient chez eux blessés, et toujours traités comme des citoyens de seconde zone. Le temps exigeait une tentative d’archivage riche et historique, de peur qu’il ne soit perdu ou raconté de la bouche de gens qui n’en étaient pas touchés de la même manière.

Le défi de Marvin envers un boss noir dirigeant un label noir est important pour moi. C’est ce qui en fait un album de recherche singulier. Chercher des réponses, non pas pour le public, mais pour soi. La chanson titre et ses interrogations sans fin semblent rhétoriques, mais c’est un album chargé de questions auxquelles il ne peut y avoir de réponses satisfaisantes. À la fin de «Mercy Mercy Me (The Ecology)», lorsque Marvin amène un auditeur au bord de la falaise, leur montre la terre et leur demande à quel point l’homme peut-elle encore subir de mauvais traitements?, Il semble aussi perdu qu’un auditeur le pourrait être. Aussi perdu que je le suis maintenant, me prélassant anxieusement dans les 50 degrés de mon hiver profond. Je ne sais pas, et même dans mon ignorance, les questions refusent de disparaître. Alors même que je lève les mains et que je crie les mêmes questions en l’air, elles me sont renvoyées par le vent, avec la responsabilité de continuer à poser. J’adore cet album pour la façon dont les nombreuses voix de Marvin demandent et demandent mais ne résolvent pas.

La façon dont What’s Going On tire sur les ourlets du gospel sans rien perdre de son chagrin, de sa rage, de son désir – l’album me semble maintenant comme il le faisait quand je l’ai entendu pour la première fois. Comme un petit coin de ville. Un coin qui pourrait ressembler à un coin que j’ai connu et aimé. Avec des églises imposantes, des grands-parents inquiets et des enfants jouant avec un équilibre d’inquiétude et d’exubérance insouciante. Conversations tenues dans la chaleur d’une nuit autour d’une table à cartes après que ces enfants se soient couchés. Là où le discours devient un peu plus réel, les chansons deviennent un peu plus lourdes. Le concept de l’album – un soldat, basé sur le frère de Marvin Frankie pour être exact, rentrant de la guerre et sombrant dans les nombreuses oppressions d’un pays – constitue une séquence étroitement tissée, mais l’atmosphère et la géographie de l’album ont toujours dépassé de loin ses concepts. C’est un album que je savais avoir compris avant même de comprendre quelles étaient ses préoccupations centrales. Je l’ai compris à la façon dont les personnes âgées que j’aime fredonnaient, ou montaient, ou secouaient la tête solennellement lorsque certaines lignes pendaient en l’air.

J’entends souvent des artistes noirs se demander pour qui ils font leur art. C’est une question que j’ai toujours trouvée ennuyeuse, et c’est certainement une question que je n’entends pas autant poser aux artistes blancs. Une partie de cela, je suppose, est due à l’obsession américaine pour les Noirs qui créent et existent comme une sorte de devoir de servir les rouages ​​du pays. Ou, bien sûr, d’agir comme boussole morale du pays. Si vous êtes ici, et que vous êtes l’ancêtre de quelqu’un qui a enduré la capture et le travail forcé au nom de l’évolution de l’Amérique, l’Amérique pourrait encore se tourner vers vous pour obtenir des réponses. Pour donner un sens à ses nombreux dégâts en constante évolution. Et même dans le rejet de cela par un artiste, il y a cette question: si vous ne faites pas de l’art pour que nous puissions donner un sens au monde, alors à qui est-il destiné?

Il n’y a jamais eu de réponse concrète à cela, pour moi. C’est quelque chose qui change d’un projet à l’autre, ce qui est le cas de tous les autres artistes que je connais. Je ne peux pas parler au nom de Marvin Gaye, et il n’est pas ici pour parler en son nom. Mais quand j’écoute cet album maintenant, ou quand je l’écoute à tout moment, je suis confronté à la réalité de ce que Marvin portait en lui quand il l’a fait. Les pertes concomitantes, les traumatismes et les confusions. Il tenait tout cela, en plus de maintenir l’instabilité d’un pays qui n’avait pas le même sens pour lui qu’auparavant. S’il y a quelque chose à apprendre de cet album toutes ces années plus tard, c’est que les artistes noirs essaient parfois simplement de se sauver, du mieux qu’ils peuvent, pendant un peu plus longtemps. Les gens peuvent tirer ce qu’ils peuvent de ce processus, mais, au fond, ils sont tenus d’être des témoins reconnaissants.

Je suis reconnaissant d’être un témoin de Marvin, encore et encore. À chaque fois, je débloque une nouvelle idée, un nouveau mode. Une nouvelle façon de se heurter à un monde en constante évolution, et de se demander toujours si elle est prête à faire mieux.

Écrit en janvier 2021, une version plus longue de cet essai se trouve dans l’édition du 50e anniversaire de What’s Going On de Marvin Gaye. Hanif Abdurraqib est l’auteur de They Can’t Kill Us Until They Kill Us and Go Ahead Under the Rain: Notes on A Tribe Called Quest, entre autres œuvres. Achetez ou diffusez en streaming l’édition numérique de luxe de Marvin Gaye de What’s Going On ici.