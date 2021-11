Hank Von Hell, ancien leader de Turbonegro, est décédé à 49 ans

Le rockeur norvégien et ancien leader de Turbonegro Hank Von Hell est décédé à 49 ans. Le leader du « plus grand groupe de rock ‘n’ roll underground au monde » est décédé vendredi, sans que la cause du décès soit signalée. Selon Blabbermouth, le groupe a confirmé que Hell, de son vrai nom Hans-Erik Dyvik Husby, était « malheureusement décédé » dans la matinée.

« En tant que leader charismatique qui a également canalisé l’humour et la vulnérabilité, Hans-Erik était crucial pour l’attrait du groupe. C’était un humain chaleureux et au grand cœur, une personne en quête spirituelle et intellectuelle qui aimait avoir une conversation avec n’importe qui. Nous sommes fiers de ce que nous avons créé ensemble en tant que frères rock à Turbonegro – la musique, les personnages, tout notre univers », lit-on dans la déclaration sur la page Facebook du groupe. « Hank Von Helvete reste une figure emblématique de l’histoire du rock et de la culture populaire norvégienne, et s’est également imposé comme un profil dans la communauté internationale du rock’n’roll. Acteur, romantique et artiste – tout au long de sa vie, Hank n’a laissé aucun doute que c’était un homme de scène, aimant les projecteurs et l’attention de la salle. Nos pensées et nos pensées vont à sa famille. »

Le public américain qui n’est pas familier avec leurs chansons se souvient peut-être de Turbonegro en raison de leur lien avec Bam Margera et la série MTV Viva La Bam. Mais le groupe était là bien avant l’heure de la télé-réalité. Turbonegro était ensemble depuis la fin des années 80 avant de rompre en 1998 en raison de la dépendance à l’héroïne du chanteur. Selon Louder, le groupe s’est en fait séparé dans « la salle d’attente d’un service d’urgence psychiatrique » en Italie.

Il est entré en cure de désintoxication peu de temps après et est revenu après quatre ans, menant à trois autres albums avant que Hell ne quitte le groupe pour former un nouveau groupe appelé Doctor Midnight & The Mercy Cult. Il sortirait également son premier album solo en 2018, avec son deuxième l’année dernière.

« Nous sommes très tristes d’annoncer que Hans-Erik Dyvik Husby, également connu dans le monde sous le nom de Hank von Hell, est malheureusement décédé le 19 novembre 2021 », lit-on sur la page Instagram du chanteur. « Nous vous demandons de bien vouloir respecter la famille et les amis proches en ce moment tragique. » Repose en paix au rockeur culte.