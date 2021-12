Hank Williams Jr. se rend au Country Music Hall of Fame après avoir attendu des décennies pour être intronisé

Hank Williams Jr. a finalement été intronisé au Country Music Hall of Fame le 21 novembre et avait beaucoup à dire sur le temps qu’il lui a fallu pour recevoir cet honneur. Williams, 72 ans, a fait son premier enregistrement en 1964 et s’est imposé comme une force de la musique country en dehors de l’ombre de son père dans les années 1970 et 1980. Malgré son succès, l’intronisation de Williams n’a été annoncée que l’année dernière. Il a même chanté le fait de ne pas être membre dans sa chanson de 2015 « Just Call Me Hank ».

Dans son bref discours, Williams a plaisanté en disant que si l’intronisation avait été prévue la veille, il n’aurait pas été là. « Eh bien, la bonne chose est que cela ne s’est pas produit hier, qui était le jour d’ouverture de la saison des cerfs, ce qui est un peu comme la saison des écureuils était avec mon père », a-t-il déclaré, rapporte Saving Country Music. « Mon petit-fils de 6 ans assis là-bas avec son Magnum Ruger .44, a pris son premier cerf. »

Ensuite, il semble que Williams allait commencer un discours plus long lorsqu’il a fait référence à sa longue attente pour rejoindre le Country Music Hall of Fame. « Beaucoup de gens à remercier. Et je sais qui ils sont. Ils savent qui ils sont. Cette partie de la famille à bras ouverts ? Eh bien, cela aurait pu être un peu différent dans mon cas », a-t-il déclaré. Il a ensuite terminé son discours en faisant référence à certaines de ses chansons les plus populaires. « Mais je suis allé à Muscle Shoals, en Alabama. Et tous mes amis tapageurs viennent ce soir. Je suis né pour le boogie. Et c’est une tradition familiale », a-t-il déclaré.

Le discours de Williams a duré un peu moins de deux minutes, ce qui était incroyablement court par rapport aux autres intronisés de 2020. Marty Stuart a parlé pendant 13 minutes et l’auteur-compositeur Dean Dillon a parlé pendant huit minutes. Le Country Music Hall of Fame a annoncé les intronisés 2021 en août. Le groupe comprend The Judds, Tay Charles, Eddie Baters et Pete Drake.

Williams est le fils de Hank Williams, le pionnier de la musique country qui a été membre de la première classe du Country Music Hall of Fame en 1961. Williams a enregistré plus de 50 albums au cours de sa carrière, en commençant par son premier, une collection de chansons écrites par son père, en 1964. Au milieu des années 1970, Williams a changé sa personnalité publique en s’éloignant de ressembler à son père et en changeant son style. Il a sorti son album révolutionnaire Hank Williams Jr. & Friends en 1975 et a enregistré des succès dans les années 1990. Sa chanson de 1982 « A Country Boy Can Survive » est le cône de ses chansons phares et a été réenregistrée sous le nom de « America Will Survive » après les attentats terroristes du 11 septembre. La chanson de 1984 de Williams « All My Rowdy Friends Are Coming Over Tonight » était la chanson thème d’ouverture de Monday Night Football de 1989 à 2011. ESPN a ramené la chanson en 2017, avec Florida Georgia Line et Jason Derulo rejoignant Williams. Le réseau a de nouveau abandonné la chanson avant la saison 2020.