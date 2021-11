Hannah Ann Sluss réagit après qu’Hannah Brown ait révélé la relation avec Peter Weber

Les choses deviennent louches dans Bachelor Nation.

Dans ses prochains mémoires God Bless This Mess, The Bachelorette alun Hannah marron a révélé qu’elle s’était secrètement liée avec Pierre Weber, la deuxième finaliste de sa saison, après s’être reconnectée en février 2020. À l’époque, la saison de Weber de The Bachelor était diffusée sur ABC.

Naturellement, la révélation de la bombe a fait sourciller car les fans savent que Weber a proposé de Hannah Ann Sluss au cours de cette saison, mais a finalement mis fin à leurs fiançailles lors de la finale.

Maintenant, Sluss a apparemment répondu au drame. Alors que la nouvelle de la rencontre hors écran de Brown et Weber se répandait le mercredi 17 novembre, Sluss a partagé une vidéo TikTok qui disait: « Quand le thé se renverse officiellement… »

Dans le clip, on peut voir le mannequin de 25 ans appliquer du brillant à lèvres alors qu’elle se synchronise sur les mots: « C’était gênant. J’espère vraiment que vous êtes gêné. Wow. »

Elle a ajouté en légende : « Faites toujours confiance à votre instinct, mesdames. »