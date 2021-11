Hannah Brown révèle un diagnostic surprenant de cancer du pancréas et comment elle l’a surmonté

Hannah Brown parle de sa peur de la santé de son enfance. Dans son nouveau livre, God Bless This Mess: Learning to Live and Love Through Life’s Best (and Worst) Moments, qui couvre tout, de son enfance à son parcours de licence Bachelor et au-delà, Brown a révélé qu’elle avait subi une intervention chirurgicale pour un cancer du pancréas. alors qu’elle n’avait que 11 ans.

Dans ses mémoires, Brown a écrit que le diagnostic est venu après qu’elle ait commencé à ressentir d’intenses douleurs à l’estomac alors qu’elle était en cinquième année, selon Page Six. Bien que les médecins lui aient initialement diagnostiqué un SII, une IRM a permis de découvrir « une tumeur de la taille d’un œuf » sur son pancréas. Brown a ensuite été envoyée pour une biopsie, ses parents recevant les résultats quelques jours plus tard d’un oncologue, qui a confirmé que la tumeur était un cancer malin et pancréatique, bien qu’elle ne se soit pas encore propagée. Brown a finalement dû subir une intervention chirurgicale pour retirer la tumeur, bien que l’enfant de 11 ans n’ait pas peur.

« Le jour de mon opération, je n’avais pas peur de ce qui allait m’arriver. Du tout », se souvient Brown dans God Bless This Mess. « Même si ma mère était en larmes et que mon père avait l’air aussi inquiet que je ne l’avais jamais vu de ma vie alors que les infirmières venaient me conduire dans la salle d’opération, j’ai levé les yeux vers ma mère depuis mon lit d’hôpital et j’ai dit : ‘ Maman, ça va aller.' »

Avant l’opération, il n’était pas certain que Brown ait besoin ou non de subir un traitement supplémentaire pour le cancer, avec l’alun de Bachelor écrivant, « il y avait une chance que nous devions subir une radiothérapie et une chimiothérapie, ont-ils déclaré, en fonction de ce que le chirurgien a trouvé une fois qu’ils m’ont fait entrer dans la salle d’opération. » Cependant, « miraculeusement, je n’avais besoin ni de l’un ni de l’autre. Brown a déclaré qu’elle « a dû se rendre à des examens plusieurs fois par an après cela », bien que « rien d’autre ne soit jamais apparu dans mes analyses ou dans mes analyses de sang ».

God Bless This Mess est le mémoire franc de Brown dans lequel elle a tout expliqué, du meurtre tragique de sa tante et de son cousin alors qu’elle n’avait que 6 ans à son époque en tant que candidate au baccalauréat et même son scandale N-word. Elle a déclaré à Entertainment Tonight qu’elle pensait « prendre un moment pour revenir sur tous ces moments où vous vous demandiez pourquoi, pour vraiment trouver ce que vous en avez appris, ce que vous avez gagné, trouver cette sagesse et ce message internes, vous pouvez trouver que de n’importe quel gâchis que vous avez eu dans votre vie si vous prenez juste un moment pour le regarder sous un angle différent. »