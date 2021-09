Hannah de Big Brother 23 avouera-t-elle ses sentiments à Derek dans la maison du jury? Voici ce qu’elle nous a dit

La bonne nouvelle pour Hannah Chaddha est que Derek Xiao ne semble pas en colère contre The Cookout ou que son faux partenaire de Final Two a menti à propos de l’alliance afin de protéger son jeu. Quant à savoir si la romance entre les deux se produira ou non, il est évidemment difficile de prédire comment une conversation à ce sujet se déroulera finalement. Peut-être que les deux essaieront et finiront par se rendre compte qu’ils ne sont pas compatibles, et ce n’est pas grave, ou peut-être qu’il y a un réel potentiel. À tout le moins, cependant, ce serait bien de voir les deux parler de leurs béguins sur lesquels ils n’ont jamais agi en jouant Big Brother, d’autant plus que le public est investi dans cette situation.