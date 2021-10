Hannah Gadsby fait exploser Netflix Honcho et Dave Chappelle

Hannah Gadsby vient de brûler la Terre sur le honcho de Netflix et Dave Chappelle sur « The Closer », son stand-up spécial controversé.

Le comédien australien a pris le départ Ted Sarandos, co-PDG du géant du streaming, après qu’il ait introduit son nom dans la conversation sur la façon dont Netflix « travaille dur pour s’assurer que les communautés marginalisées ne sont pas définies par une seule histoire ».

Sarandos a déclaré: « Nous avons donc ‘Sex Education’, ‘Orange Is The New Black’, ‘Control Z’, Hannah Gadsby et Dave Chappelle, tous sur Netflix. La clé pour cela est l’augmentation de la diversité au sein de l’équipe de contenu elle-même. «

La réaction d’Hannah à l’égard de Ted est essentiellement… gardez mon nom hors de votre bouche, et elle lance aussi quelques coups à Dave. Hannah dit: « Hey Ted Sarandos! Juste un petit mot pour vous faire savoir que je préférerais que vous ne glissiez pas mon nom dans votre désordre. Maintenant, je dois faire face à encore plus de haine et de colère que les fans de Dave Chappelle aiment se déchaîner sur moi chaque fois que Dave obtient 20 millions de dollars pour traiter sa vision partielle du monde émotionnellement rabougrie. »

Hannah a gagné en popularité après ses promotions Netflix 2018, « Nanette » et « Douglas » … mais n’a clairement pas eu de pâte Chappelle.

Hannah ajoute: « Tu ne m’as pas payé assez pour faire face aux conséquences dans le monde réel du sifflement de chien haineux que tu refuses de reconnaître, Ted. F ** k vous et votre culte de l’algorithme amoral… Je fais des conneries avec plus de colonne vertébrale que toi. C’est juste une blague ! Je n’ai définitivement pas franchi une ligne parce que tu viens de dire au monde qu’il n’y en a pas.

Hannah a également noté – pour les fans de Chappelle, nous supposons – qu’elle a regardé tout « The Closer » et a ajouté: « Laissez-moi tranquille. »

La critique cinglante intervient après que Sarandos a déclaré que Netflix ne retirait pas le spécial de Chappelle de la plate-forme parce que ses clichés transphobes ne « se traduisent pas directement en dommages dans le monde réel ».

Curieusement… Hannah a l’air assez blessée.