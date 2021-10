Hannah Gadsby fournit une réponse explicite à Netflix pour l’avoir entraînée dans la controverse de Dave Chappelle

Depuis la sortie de son dernier spécial Netflix The Closer, le comédien Dave Chapelle fait l’objet de critiques pour les propos transphobes tenus dans son stand-up. « Le genre est un fait. Chaque être humain dans cette pièce, chaque être humain sur Terre, a dû passer par les jambes d’une femme pour être sur Terre », a déclaré Chapelle sur le plateau. « C’est un fait. » De plus, il s’est rangé du côté de l’idéologie TERF de JK Rowling et a déclaré qu’il était « l’équipe TERF ». TERF signifie féministe radicale trans-exclusionniste et est une idéologie qui exclut les femmes trans en tant que femmes. Ce ne sont pas les seules déclarations pour lesquelles il a été critiqué, car il a également partagé des blagues sur le mouvement #MeToo et la communauté LGBT dans son ensemble.

Ces remarques dangereuses ont été repoussées par de nombreux employés de Netflix, et le PDG Ted Sarandos a envoyé un e-mail à l’échelle de l’entreprise affirmant « que le contenu à l’écran ne se traduit pas directement par des dommages dans le monde réel », une déclaration facilement réfutée. « Les adultes peuvent regarder la violence, les agressions et les abus – ou profiter d’une comédie stand-up choquante – sans que cela ne leur fasse du mal à autrui », a poursuivi Sarandos. « Nous travaillons dur pour garantir que les communautés marginalisées ne soient pas définies par une seule histoire. Nous avons donc Sex Education, Orange Is the New Black, Control Z, Hannah Gadsby et Dave Chappelle tous sur Netflix. »

Gadsby, qui est lesbienne, a deux spéciaux Netflix, Nanette et Douglas. Malgré son partenariat avec le service de streaming, la comédienne s’est rendue sur Instagram pour dénoncer la réponse de Sarandos et le fait qu’il l’ait involontairement entraînée dans la discussion qui l’entoure. Gadsby a posté une déclaration de l’application Notes sur sa grille avec la légende « Oui, j’ai tout regardé. Laissez-moi tranquille. »

« Hey Ted Sarandos ! Juste un petit mot pour vous faire savoir que je préférerais que vous ne glissiez pas mon nom dans votre désordre », a écrit Gadsby. « Maintenant, je dois faire face à encore plus de haine et de colère que les fans de Dave Chappelle aiment déchaîner contre moi chaque fois que Dave obtient 20 millions de dollars pour traiter sa vision partielle du monde émotionnellement rabougrie. »

« Tu ne m’as pas payé assez pour faire face aux conséquences dans le monde réel du sifflement de chien haineux que tu refuses de reconnaître, Ted. F — toi et ton culte de l’algorithme amoral… Je fais s —- avec plus de dos os que vous », a conclu Gadsby. « C’est juste une blague ! Je n’ai définitivement pas franchi la ligne parce que tu viens de dire au monde qu’il n’y en a pas. »