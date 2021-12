Hannah Godwin partage ses 5 trouvailles beauté ultimes sur Amazon

Nous avons inclus ces produits choisis par Hannah Godwin parce que nous pensons que vous aimerez ses choix. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !. Les prix sont exacts au moment de la publication.

Nous avons été intrigués par Hannah Godwin depuis qu’elle est sortie de la limousine pendant la saison 23 de The Bachelor. Elle a volé nos cœurs (et fiancé Dylan barbour) sur Bachelor in Paradise Saison 6. Chaque fois que nous voyons Hannah, que ce soit à la télé-réalité ou sur Instagram, nous ne pouvons pas nous empêcher de demander « Où a-t-elle acheté ça? » et « Quel produit a-t-elle utilisé ? »

Heureusement, Hannah G n’est pas le genre de personne qui semble croire aux « secrets de beauté ». Au lieu de cela, elle est très ouverte lorsqu’il s’agit de sa routine, partageant ses produits préférés et ses conseils d’application. Récemment, l’influenceuse des médias sociaux a partagé ses cinq favoris de beauté Amazon, qui comprenaient des choix de Lady Gaga et Miranda Kerr marques.