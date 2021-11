Hannah Gutierrez Reed n’était pas la seule experte en armes à travailler sur « Rust ». Qui était le « mentor de l’armurier » ?

Hannah Gutierrez Reed, 24 ans, n’était pas le seul combattant d’armes attaché au film western « Rust », avec Alec Baldwin.

Les producteurs du film avaient également fait appel à un deuxième expert en armes à feu : Seth Kenney, qui possède une société de location d’armes et d’accessoires sous licence à Lake Havasu City, en Arizona. Kenney a été ajouté à l’équipe « Rust » fin septembre en tant que « mentor armurier » pour Gutierrez Reed, selon une liste interne de l’équipe « Rust » partagée avec le Los Angeles Times.

Kenney, 51 ans, a suggéré Gutierrez Reed pour le poste d’armurier, selon une personne proche de la production qui n’a pas été autorisée à commenter.

Il a également fourni les armes utilisées dans « Rust », selon six personnes proches du dossier qui ont demandé à ne pas être identifiées en raison de la nature sensible de l’enquête du bureau du shérif du comté de Santa Fe sur la fusillade meurtrière du mois dernier au Nouveau-Mexique.

Baldwin a tiré une balle en direct avec son pistolet à hélice FD Pietta Colt .45 lors d’une répétition le 21 octobre au Bonanza Creek Ranch, tuant la directrice de la photographie Halyna Hutchins et blessant le réalisateur du film, Joel Souza. Le shérif du comté de Santa Fe, Adan Mendoza, a déclaré que la balle avait traversé Hutchins, 42 ans, et dans l’épaule de Souza. Souza a été soignée dans un hôpital de Santa Fe et libérée.

Deux des personnes bien informées qui ont parlé au Times ont déclaré que Kenney avait fourni le Colt .45 que Baldwin avait tiré ce jour-là.

Kenney a refusé d’être interviewé pour cette histoire, citant l’enquête en cours.

Les détectives du shérif enquêtent toujours sur les détails clés de la fusillade, y compris qui a apporté des munitions réelles sur le plateau de tournage – une violation des protocoles de sécurité de la production cinématographique – et qui a chargé au moins une balle de plomb dans le revolver Colt utilisé par Baldwin.

On ne sait pas quelles munitions, le cas échéant, Kenney a pu fournir à la production.

Le porte-parole du shérif du comté de Santa Fe, Juan Ríos, a refusé lundi de commenter l’enquête.

Les adjoints du shérif ont saisi plus de 500 cartouches sur le tournage de « Rust », un film d’époque se déroulant dans le Kansas des années 1880 et tourné dans le vaste Bonanza Creek Ranch, un lieu de tournage populaire, à environ 21 km au sud de Santa Fe. Des cartouches supplémentaires ont été trouvées à l’intérieur du revolver que Baldwin a tiré, a déclaré Mendoza le mois dernier lors d’une conférence de presse. Les cartouches ont été envoyées au laboratoire criminel du FBI à Quantico, en Virginie, pour analyse, a déclaré Ríos.

On ne sait pas non plus à quel point Kenney a joué un rôle de « mentor » auprès de Gutierrez Reed pendant la production de « Rust ». Les représentants des producteurs, Rust LLC, et les directeurs de production de l’unité, 3rd Shift Media, ont refusé lundi de commenter.

Avant « Rust », Gutierrez Reed avait travaillé comme chef armurier sur une seule autre production, le western de Nicolas Cage « The Old Way », qui a été tourné l’été dernier dans le Montana. « La sécurité est la priorité numéro un d’Hannah sur le plateau. Hannah n’a aucune idée d’où viennent les balles en direct », selon une déclaration des avocats de Gutierrez Reed. «Hannah a été embauchée pour deux postes sur ce film, ce qui a rendu extrêmement difficile de se concentrer sur son travail d’armurier. Elle s’est battue pour l’entraînement, des jours pour entretenir les armes et le temps nécessaire pour se préparer aux coups de feu, mais a finalement été annulée par la production et son département.

Plusieurs membres de l’équipe de « Rust » qui ont parlé au Times ont déclaré qu’ils ne se souvenaient pas d’avoir vu Kenney sur le plateau de Bonanza Creek Ranch.

L’embauche d’un « mentor armurier » pour une production télévisuelle ou cinématographique semble extrêmement rare. Plusieurs maîtres d’accessoires et armuriers de longue date ont déclaré au Times qu’ils n’avaient jamais entendu parler d’une telle position. Un armurier de longue date a déclaré qu’un rôle de supervision serait généralement appelé « armurier clé » ou « maître d’armes ». Un autre maître d’accessoires a déclaré que le titre le plus courant serait « assistant armurier » pour la personne la plus junior.

Il y a plus de deux décennies, Kenney était entrepreneur à San Clemente. Avec son épouse de l’époque, Kenney était copropriétaire de plusieurs entreprises de San Clemente, dont une papeterie, Cheers ; une boutique de cadeaux, Summer House; et la Del Mar Bicycle Co., dirigée par Seth Kenney, selon un article paru en 1996 dans le Times.

Kenney a travaillé dans l’industrie cinématographique pendant au moins une décennie et a un crédit de film majeur, selon IMDb. Il figurait sur la liste des « consultants en matière d’armes » dans le film de Shia LaBeouf « Man Down », une histoire sur un ancien marine américain qui rentre d’Afghanistan.

De 2011 à avril 2016, Kenney a travaillé à la Hand Prop Room, l’une des plus grandes maisons d’accessoires de Los Angeles, qui se vante sur son site Web d’avoir amassé plus d’un million d’accessoires. Kenney a géré l’arsenal d’armes du magasin et s’est occupé des maîtres accessoires pour des émissions telles que « The Walking Dead » d’AMC et des films tels que « Django Unchained ».

«Il est arrivé à Hollywood depuis le comté d’Orange en 2011. …. Je l’ai rencontré pour la première fois lorsqu’il travaillait pour la société Hand Prop », a déclaré Hope M. Parrish, maître de l’immobilier sur « Django Unchained ».

« Je suis venu voir leurs armes pour ‘Django’ et il était vendeur dans la salle des armes là-bas », a déclaré Parrish. « Gentil enfant. »

Une autre source de l’industrie, qui a traité avec Kenney au Hand Prop Room, a déclaré qu’ils avaient également eu une expérience positive.

« Il est très compétent dans le domaine. C’est une personne aimable, très bonne pour éduquer des gens qui ne sont pas si doués pour les armes », a déclaré cette personne qui n’était pas autorisée à s’exprimer en public. «Il a personnalisé les armes pour n’importe quelle charge dont vous avez besoin, ce qui est très précis, il est l’un des rares à savoir comment faire cela. Il a fourni des armes à des centaines de productions lorsqu’il y travaillait.

Mais Kenney s’est disputé avec les propriétaires de la salle d’accessoires de main dans un différend concernant une inconduite présumée et des armes à feu manquantes. La Hand Prop Room a intenté une action contre Kenney devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles en mai 2016, alléguant que Kenney avait pris certaines de ses armes pour démarrer une entreprise concurrente. The Hand Prop Room a également allégué que Kenney tentait de siphonner ses clients pour sa propre entreprise.

Kenney avait formé sa propre entreprise appelée PDQ Media Arm & Prop en Géorgie quatre mois plus tôt, en janvier 2016. The Hand Prop Room a allégué dans son procès pour ingérence délictuelle que Kenney essayait de débaucher l’un de ses clients de longue date, le maître des accessoires pour « The Les morts ambulants. » Les propriétaires de Hand Prop Room ont déclaré dans le procès qu’ils avaient appris qu’il avait ouvert sa propre entreprise en avril 2016 alors qu’il travaillait pour eux.

En mars 2017, la Hand Prop Room a demandé le rejet de l’affaire – et ce fut le cas, selon les dossiers du tribunal.

Monty Pollack, l’un des propriétaires de Hand Prop Room, a refusé de commenter ce week-end ses relations avec Kenney.

La société Kenney’s basée en Géorgie a été dissoute en août 2017, selon les archives de l’État.

Le mois suivant, Kenney a ouvert PDQ Media Arm & Prop à Lake Havasu City, Arizona. En avril 2019, il a répertorié séparément une société d’accessoires du même nom, PDQ Arm & Prop, LLC, basée à Albuquerque, selon les archives publiques du Nouveau-Mexique.

Gutierrez Reed vit à Bullhead City, en Arizona, à environ 65 miles de Lake Havasu City, où Kenney a une résidence.

La société de Kenney détient deux licences de commerce d’armes à feu délivrées par le Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, selon les dossiers de l’agence. L’entreprise est enregistrée auprès des autorités fédérales pour fabriquer la plupart des armes à feu dans l’intention de les vendre et pour importer des armes et des munitions. Les licences expirent en 2024, selon les dossiers.

Les licences permettent également aux employés de l’entreprise – également appelés PDQ Arm & Prop LLC et PDQ Media Arms and Prop LLC – de transporter légalement des armes à feu sur les frontières de l’État.

Les fonctionnaires fédéraux exigent que les demandeurs d’un permis d’armes à feu fédéral prennent leurs empreintes digitales, subissent une vérification des antécédents et passent un entretien en personne. Les titulaires de permis sont tenus de tenir un registre des ventes d’armes à feu et d’envoyer un rapport à l’ATF lorsqu’ils vendent plusieurs armes à feu au même acheteur dans un court laps de temps.

Les rédacteurs Laura J. Nelson et James Queally ont contribué à ce rapport.