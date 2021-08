Hannah Mills devient la navigatrice la plus titrée de l’histoire olympique avec l’or aux côtés d’Eilidh McIntyre, mais la protestation de la France a provoqué un drame tardif

in

La star de l’équipe GB, Hannah Mills, est désormais la navigatrice la plus titrée de l’histoire olympique après avoir remporté l’or aux côtés d’Eilidh McIntyre dans l’épreuve de la classe 470.

Après des médailles d’or et d’argent aux Jeux olympiques de Rio 2016 et de Londres 2012, respectivement, Mills a retrouvé le podium.

Hannah Mills et Saskia Clark ont ​​remporté la médaille d’argent en 2012

McIntyre, quant à lui, a reproduit le succès de son père 33 ans plus tard, puisqu’il a également remporté l’or pour l’équipe GB à Séoul.

Le décompte de la Grande-Bretagne aux jeux s’élève désormais à 47 médailles, seuls la Chine et les États-Unis ayant obtenu plus d’honneurs.

C’était un moment incroyablement fier pour les deux marins mais ce n’était pas sans drame puisque l’équipe française a enregistré une protestation, mais celle-ci a été rejetée.

Les marins ont imposé un rythme que leurs concurrents n’ont pas réussi à égaler lors de la régate du port d’Enoshima en remportant deux courses et en terminant seulement deux fois en dehors des quatre premiers.

.

Ce fut un moment incroyable pour le duo car ils ont remporté l’or à Tokyo

Ils sont entrés dans la course aux médailles avec une avance de 14 points, les résultats signifiant qu’ils n’avaient besoin que d’un top sept pour assurer une autre médaille d’or à l’équipe GB.

Mills, interrogée sur ce que cela signifiait d’être devenue la navigatrice olympique la plus titrée de l’histoire, a déclaré à la BBC : « C’est absolument fou. En grandissant, j’ai rêvé d’être sur le podium une fois et j’y suis parvenu trois fois. J’ai eu deux coéquipiers incroyables avec qui naviguer et j’ai été incroyablement chanceux.

« Maintenant, c’est l’émotion de l’avoir fait – c’est fini. Nous avons fait ce pour quoi nous sommes venus ici.

Bien qu’ils aient remporté le plus grand honneur, Mills et McIntyre ont été mis à transpirer pendant un moment.

La France a mené une manifestation contre le duo car ils pensaient que la paire avait laissé les Polonaises Agnieszka Skrzypulec et Jolanta Ogar les dépasser à la quatrième place, ce qui leur a permis de décrocher l’argent.

Cependant, cette protestation a été rapidement rejetée et après quelques instants, ils ont pu célébrer un succès triomphal.

La victoire fait suite à plus de succès de navigation pour l’équipe GB après que Giles Scott ait à nouveau remporté le titre finlandais et que Dylan Fletcher et Stuart Bithell ont remporté l’or 49er.

Il s’agit de la deuxième course à la voile la plus réussie depuis Pékin 2008, quand ils lui ont remporté six médailles dont quatre d’or.