Hannibal Mejbri: la starlette de Manchester United impressionne pour les moins de 23 ans contre Lincoln City – Man United News And Transfer News

Lors du lever de rideau du trophée EFL, Hannibal Mejbri a été l’un des points positifs pour les moins de 23 ans de Manchester United alors qu’ils ont subi une défaite 3-2 contre Lincoln City.

Le Tunisien était à son meilleur, montrant ses capacités brutes sur le ballon avec des passes exquises et des dribbles d’élite.

Bien qu’il ait été expulsé pour deux infractions réservables, la performance d’Hannibal a montré à quel point il peut être bon.

Hannibal contre Lincoln City : 116 touches au total

87% de précision de passe

8/12 passes longues

7/8 prises terminées

16/23 duels au sol gagnés

3 interceptions

1 chance créée

Aligné dans une position centrale au milieu de terrain, Hannibal a fait preuve d’une grande vision, trouvant souvent des coéquipiers dans l’espace, reliant le jeu.

Hannibal est un milieu de terrain créatif et a principalement figuré dans la position de n ° 10 pour United, mais peut jouer n’importe où dans le milieu de terrain trois.

Le club a signé le prodige français en 2019 de l’AS Monaco dans le cadre d’un contrat pouvant atteindre 10 millions d’euros.

Ses performances constantes pour l’équipe de Neil Wood lui ont valu un nouveau contrat au club.

Le jeune a déjà établi des comparaisons avec son compatriote Paul Pogba en raison de ses compétences techniques, de son excellente vision et de sa confiance en la balle.

Le joueur de 18 ans a reçu les éloges de beaucoup, dont le directeur de l’Académie de United, Nick Cox.

Dans une interview en 2019, il a déclaré : « Le premier objectif pour tout joueur qui arrive de l’extérieur du pays est de s’installer, de nouer des relations et de s’acclimater, en termes d’endroit où vous allez vivre, que savez-vous de votre environnement.”

« C’est vraiment la seule attente que nous ayons sur lui pour le moment dans ces premières phases ; c’est juste pour régler. Et il le fait bien.

« Et ensuite, il s’agira de savoir comment l’aider à le nourrir pour le mettre au défi de se rapprocher le plus possible de la première équipe ? »

Hannibal a le potentiel pour être un autre as de l’académie de United et une future superstar.