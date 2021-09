Hannibal Mejbri: l’espoir de Manchester United comparé à Paul Scholes – Man United News And Transfer News

in

En apparence, Manchester United abandonne la Coupe Carabao après la défaite 1-0 contre West Ham la nuit dernière peut ne pas sembler trop important.

Mais pour le groupe de jeunes joueurs talentueux du club, c’était vital.

On peut dire que le plus grand talent de United au niveau des jeunes, Hannibal Mejbri, peut maintenant être l’une des victimes de l’échec de la progression dans une compétition qui a toujours permis aux joueurs de réserve de jouer à un niveau supérieur.

Le joueur de 18 ans a fait ses débuts seniors pour United contre Wolverhampton Wanderers à la fin de la saison dernière et a également fait ses débuts au niveau international pour la Tunisie au cours de l’été.

Son ancien entraîneur au Paris FC a commenté (via le Daily Mail) qu’il a le potentiel pour devenir un nouveau Paul Scholes pour les Reds :

« Il peut devenir un futur Paul Scholes à Manchester United. Il a toutes les qualités au milieu de terrain pour devenir un leader.

Comme Scholes dans ses jeunes années, Mejbri occupe normalement un rôle de milieu de terrain offensif, mais sa portée de passe, sa vision et son agressivité lui permettent de plonger plus profondément et d’ancrer les choses aussi.

Au niveau des moins de 23 ans cette saison, il a joué en tant que milieu de terrain plus profond dans un deux, pour l’entraîneur Neil Wood, et a bien fait.

La saison dernière, Mejbri a marqué cinq buts et fait 10 passes décisives à l’académie tout en remportant le prix du joueur de l’année en mai.

Et bien que le manager Ole Gunnar Solskjaer ait de bons antécédents pour donner de bonnes chances aux jeunes joueurs dans la première équipe de son mandat, avec l’équipe de United gonflée, en particulier dans la zone du milieu de terrain offensif et à gauche, les opportunités pour Mejbri seront probablement limitées.

La moitié du rôle de milieu de terrain à double pivot, que Solskjaer préfère, en Premier League nécessite force et discipline et Mejbri n’est peut-être pas encore assez mature physiquement pour cela.

Mais sur le ballon, il est incontestablement doué. Non seulement il peut passer, mais il porte très bien le ballon et fait beaucoup de fautes.

Il devra désormais être plus patient qu’avant, compte tenu de l’échec de la Coupe Carabao, mais avec son talent sur la touche, le manque de qualité de United au milieu de terrain pourrait devenir plus flagrant.