Le jeune de Manchester United, Hannibal Mejbri, deviendra un habitué de l’équipe première avant la fin de la saison, selon le manager par intérim Ralf Rangnick.

Connu pour avoir promu des jeunes dans l’équipe première dans ses précédents postes de direction, l’Allemand attend avec impatience le retour de la jeune star internationale.

Mejbri a récemment participé à la finale de la Coupe arabe avec son équipe internationale tunisienne et rejoindra l’équipe en janvier alors qu’elle participera à la Coupe d’Afrique des nations.

Samedi dernier, les Aigles de Carthage se sont inclinés 2-0 en finale après prolongation car ils ont malheureusement été battus par l’Algérie.

Dans une interview publiée sur le site officiel de Manchester United, Rangnick a confirmé que Mejbri sera utilisé dans l’équipe première, en particulier après janvier, lorsque la prochaine compétition internationale se terminera.

« Nous avions 25 joueurs jeudi et le seul manquant était Paul Pogba », a déclaré Rangnick aux médias du club cette semaine.

« Hannibal s’entraînait ici pour la première fois depuis mon arrivée à peine de retour de la Coupe arabe. »

« Malheureusement pour nous et pour lui, il va manquer [with us] encore en janvier à cause de la Coupe d’Afrique des Nations.

« J’ai regardé la finale avant son remplacement et je suis pleinement conscient que nous avons un autre bon joueur très talentueux venant de nos rangs de jeunes et j’espère qu’après la Coupe d’Afrique des Nations, il pourra s’entraîner régulièrement et faire partie de notre groupe. »

Le jeune n’a encore que 18 ans et est un habitué de son équipe internationale après avoir confirmé le passage de la France à la Tunisie en mai 2021.

À son retour de la CAN, il aura 19 ans et aura beaucoup d’expérience à son actif malgré son jeune âge et Rangnick espère avoir plus d’options au milieu de terrain.

Mejbri a récemment parlé aux médias du club de sa position au sein du milieu de terrain après avoir joué le rôle de numéro 10 pour son équipe internationale malgré un rôle plus important dans les formations de l’académie.

Il a confirmé qu’il serait prêt à commencer dans n’importe quelle position et qu’il jouerait le meilleur football possible.

Les fans de United seront impatients de voir le jeune relever le défi de la première équipe après avoir vu de nombreux jeunes talentueux ces dernières années tels que Mason Greenwood et Marcus Rashford faire de même.