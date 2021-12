Hannity : Avec les démocrates aux commandes, les États-Unis ne reviendront jamais à la normale

Sean Hannity a juré que les États-Unis garderaient leur cap tant que le Parti démocrate garderait le contrôle dans le monologue d’ouverture de mercredi sur « Hannity ».

« Notez mes mots : avec les démocrates aux commandes, ce pays ne reviendra jamais à la normale », a-t-il déclaré. « Ils ne le permettront pas. Maintenant, il y aura toujours une nouvelle variante effrayante et la vie devra encore être suspendue. Ce seront toujours de nouveaux mandats, toujours des mandats masqués, toujours des pénuries d’employés et un gouvernement massif dépenses Inflation … [will] ne fait qu’empirer. Comme nous le savons maintenant, [it’s at] un sommet de 39 ans. »

L’INFLATION EST RÉELLE. ALORS POURQUOI LES MÉDIAS LIBÉRAUX EN MENTENT-ILS ENCORE?

Malgré l’inflation et d’autres problèmes de l’ère Biden, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a qualifié le président de « parfait » mardi soir lors de la fête de vacances du Comité national démocrate.

« …Nancy Pelosi a clairement été [eating] trop de crème glacée enrichie, rétorqua Hannity.[She] ne réalise pas que l’inflation est hors de contrôle, qu’il y a une crise massive à notre frontière sud [and] une crise de la chaîne d’approvisionnement provenant des ports de son propre état [of California]. »

Pelosi a fait remarquer mercredi, « …[T]Le fait est qu’il y a une attitude d’anarchie dans notre pays qui vient de je ne sais où. …[W]Nous ne pouvons pas faire en sorte que l’anarchie devienne la norme », a-t-elle ajouté.

« Nancy, ce n’est pas sorcier », a répondu Hannity. « Les criminels ne sont pas poursuivis au niveau de l’État et au niveau local dans des endroits comme votre État d’origine de la Californie et de New York et d’autres endroits. Ces [who] sont accusés d’un crime, ils sont libérés sans caution. En fait, si vous volez sous [$1,000] en Californie, vous n’allez même pas vous faire arrêter. »

« Si vous n’appliquez pas les lois – devinez quoi – l’anarchie prendra le dessus. Cela le sera toujours et l’a toujours fait », a-t-il conclu.