Hannity: Biden doit mettre fin aux vacances de Rehoboth Beach au milieu des crises; ‘sors de son a– et mettez-vous au travail’

Avec plus de 100 Américains piégés derrière les lignes des talibans en Afghanistan, plus de 10 000 immigrants illégaux – dont beaucoup affluent d’Haïti après l’arrêt des vols d’expulsion – affluent dans le sud du Texas et enregistrent une inflation record et le plus ancien allié des États-Unis rappelle son ambassadeur sur un léger, le président Biden a décidé égoïstement de prendre un week-end de vacances à la plage dans son État natal du Delaware, a déclaré vendredi Sean Hannity.

Dans son “Monologue d’ouverture”, Hannity a déchiré Biden pour avoir continué à ignorer la multiplication des crises et à agir unilatéralement – ​​dans ce cas, décidant de se rendre à Rehoboth Beach pour ce qui est l’un des week-ends chauds de l’été dans le milieu de l’Atlantique.

L’hôte a souligné que c’était maintenant le 34e jour des Américains “pris en otage derrière les lignes ennemies” en Afghanistan – et a noté que les personnes qu’il avait juré de protéger se cachaient maintenant pendant qu’il s’envolait pour le comté de Sussex, dans le Delaware, pour profiter du week-end.

“A cette heure, Biden ne travaille pas 24 heures sur 24 pour obtenir leur libération, il n’est pas dans un centre de commandement travaillant sur une solution. Au lieu de cela, il profite d’un autre long week-end au Delaware”, a déclaré Hannity.

Selon des informations locales, l’avion de Biden a atterri vers 13 h 30 vendredi dans un parking près de Gordon’s Pond à North Shore.

“Quelqu’un dans l’administration doit rappeler à Joe qu’il est le président des États-Unis – il doit se lever et se mettre au travail”, a déclaré Hannity.

“S’il est trop faible, frêle et lent pour faire son travail sept jours sur sept, il devrait démissionner et prendre sa retraite car en ce moment… il y a de graves crises sur plusieurs fronts.”

L’hôte a souligné la France, où ce qui est la plus ancienne nation alignée d’Amérique – remontant au travail d’équipe avec le marquis de Lafayette pendant la guerre d’indépendance – a pris la mesure sans précédent de rappeler l’ambassadeur aux États-Unis Phillippe Etienne, après que l’administration Macron a signalé qu’ils étaient essentiellement aveuglé par un accord sur les sous-marins nucléaires conclu entre les États-Unis et l’Australie – affirmant qu’ils étaient déjà en pourparlers avec Canberra pour conclure leur propre accord sur la question.

Hannity a ajouté que la Maison Blanche a fait un “vidage de nouvelles honteux vendredi” lorsque le commandant du CENTCOM Kenneth “Frank” McKenzie Jr a annoncé la frappe de drones américains à Kaboul qui, selon l’administration, avait tué un membre de l’ISIS-K, avait plutôt tué un travailleur humanitaire et plusieurs enfants transportant de l’eau.

“Avez-vous compris, Joe ? Votre frappe de drone ‘à l’horizon’ a tué sept enfants innocents – Joe Biden a du sang sur les mains.”

Il a ajouté que le président du Joint Chiefs, le général Mark Milley, avait précédemment assuré au pays que la mission était réussie, la qualifiant de « grève juste ».

Hannity a réitéré que si les allégations d’un backchannel chinois relatées dans un livre récent de deux journalistes du Washington Post sont vraies, alors le général quatre étoiles pourrait avoir commis une trahison.